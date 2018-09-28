Снаряд РСЗО улетел не туда на учениях на Кавказе

Один боеприпас отклонился от траектории и упал без подрыва в километре от села Джейрах в Ингушетии, никто не пострадал.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали общественность в пресс-службе Южного военного округа.

Речь идет о полигоне "Тарское" в Северной Осетии, где 28 сентября проводились учения подразделения реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что злополучный снаряд в боевой режим не взводился. После того, как он упал около села, на место ЧП выехали саперы, которые увезли опасную находку в безопасное для жителей место и уничтожили ее.

Для выяснения причин случившегося в Южном военном округе создана специальная комиссия.