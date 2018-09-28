Никакого ядерного склада нет. Иран опроверг обвинения Израиля

Заявления Израиля лживы, оскорбительны и пусты. Над ними можно только смеяться. Так ответил представитель МИДа Ирана Бахрам Касени на обвинения Тель-Авива, будто у Тегерана есть секретный склад, где хранятся тонны ядерных материалов.

Иранский дипломат напомнил, что единственная организация, которая может делать такие заявления, – это МАГАТЭ. Но 12 последних отчетов этой организации подтверждают, что Исламская Республика не нарушает ядерных обязательств, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил генсека ООН Антониу Гутерреша помочь организовать международную инспекцию ядерного объекта, который, по мнению израильтян, находится в центре Тегерана. Официальный Тель-Авив уверен, что там могут храниться до 300 тонн ядерных материалов и специального оборудования. Иран уже начал все это уничтожать, чтобы скрыть следы, уверен Нетаньяху.

Между тем, представитель России в МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что Израиль должен сначала передать все свои доказательства в агентство по атомной энергии. Причем анализ этих данных может занять немало времени, так как они занимают около 100 тысяч страниц и частично написаны на фарси.