Мужчина с ножом тяжело ранил прохожих в немецком Равенсбурге

Неизвестный мужчина напал на людей на площади города Равенсбург в Германии, в итоге пострадали три человека.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в полиции города Констанц, расположенного в земле Баден-Вюртемберг, куда входит и Равенсбург.

Отмечается, что неизвестный с кухонным ножом внезапно набросился на людей на площади Мариенплац, нанесся трем горожанам тяжелые ранения. Нападавший был задержан.

На месте преступления работают полицейские, которые опрашивают свидетелей случившегося. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Мотив нападавшего пока неизвестен.