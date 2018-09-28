Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Оренбургом"

Девятый тур российской премьер-лиги начался матчем в Оренбурге. "Оренбург" принимал московский ЦСКА. Гости выиграли благодаря реализованному Федором Чаловым пенальти.

Матч начался с атак армейцев, одна из которых завершилась ударом защитника хозяев Сильвио Бегича по своим воротам. Но оренбуржцам повезло, мяч ушел на угловой. Затем два момента не использовали южноуральские футболисты. Удар Алексея Сутормина отбил Игорь Акинфеев, а Марио Фернандес помешал забить Марко Деспотовичу. Развязка наступила на 32 минуте. Защитник "Оренбурга" Вадим Афонин опасно сыграл в штрафной площадке против Федора Чалова. Сам пострадавший реализовал пенальти, забив свой 7 мяч в чемпионате.

Гол Чалова стал единственным и в первом тайме, и в матче. ЦСКА грамотно сыграл на удержании, не позволив оренбуржцам создать что-то серьезное у своих ворот. ЦСКА победил 1:0, набрал 16 очков и поднялся на третье место. "Оренбург" с 11 очками остался на шестой позиции.