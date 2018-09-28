"Зенит" и Leica представили в Кельне первую совместную камеру Zenit M

На международной выставке Photokina 2018 в Кельне была представлена первая совместная камера Zenit M.

Красногорский завод имени С.А. Зверева, входящий в холдинг "Швабе", в сотрудничестве с немецкой компанией Leica разработали совершенно уникальный фотоаппарат, которому нет аналогов в мире. Zenit M – это первая в России цифровая дальномерная полноформатная камера с объективом отечественного производства.

"Оптическая система Zenitar 35 mm f/1.0 в металлическом корпусе, действительно, уникальна, — отметил заместитель генерального директора завода им. С.А. Зверева (КМЗ) Андрей Варфоломеев. – Этот объектив подходит, прежде всего, для художественной съемки, статических моделей. Но, что особенно приятно, коллеги, которые, пробовали этот объектив и в street-репортажах, отмечают, что кадры получаются очень четкие".

В "Швабе" подчеркивают, что объектив полностью сделан из металла и стекла российского производства. Отметим, что на КМЗ изготавливают стекло не только для новой модели объектива, но и для астрономической отрасли. Генеральный директор "Швабе" Иван Ожгихин отмечает, что именно благодаря этому стеклу можно делать не требующие обработки изображения с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Повторить картинку, которую дает этот объектив, не в состоянии ни одна из камер, представленных на современном рынке.

База для Zenit M была предоставлена компанией Leica (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения. Это первая в истории цифровая камера с отечественным объективом.

Дизайн новой камеры повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий". Он разработан на КМЗ в сотрудничестве со студией промышленного дизайна SmirnovDesign.

Продажи Zenit M в Европе начнутся уже конце ноября, а в России в это же время новую камеру можно будет получить по предзаказу на официальном сайте "Зенита".

"Будет выпущено всего 500 камер, — отметил Варфоломеев. — 450 серебряных и 50 штук в черном исполнении. Стоить Zenit M будет 5-6 тысяч евро. Независимо от того, как будет продаваться эта модель на европейском и российском рынках, мы приняли решение, что партия будет ограниченной. И больше выпускать эту модель мы не будем".

Однако уже в конце февраля ожидается презентация объективов 21 mm f/2,8 и 50 mm f/1.0. На первом этапе, будет выпущено по 1300 наименований каждой модели. Дальнейшее производство будет зависеть от продаж на международном рынке.

"У нас появилась уникальная возможность взаимодействовать на равных с мировым лидером, — добавил Варфоломеев. — С Leica у нас равноправное сотрудничество. Мы им очень гордимся. Это исторический момент в истории нашей компании. Конечно, сейчас мы намного увереннее чувствуем себя на международном рынке. Очень важно, что основатель и владелец Leica Андреас Кауфманн внимательно относится к нашему сотрудничеству и лично участвует во всех процессах. Приятно, что представители Leica что-то перенимают у нас".

"Действительно, я лично участвовал в создании этой камеры, — добавил Кауфманн. – Очень горд результатом!"

Фотоаппараты под брендом "Зенит" выпускались на КМЗ с 1952 по 2005 год. За это время на заводе сделали 21 миллион фотоаппаратов. В 2014 году инициативу о возобновлении производства "Зенитов" поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.