Драматург Джо Мастерофф умер в США в возрасте 98 лет

Джо Мастерофф, американский драматург, автор либретто бродвейских мюзиклов, умер в возрасте 98 лет в пятницу, 28 сентября. По данным издания The New York Times, Мастерофф умер в доме престарелых для деятелей искусства Lillian Booth Actors Home (штат Нью-Джерси, США).

Самой известной работой драматурга стало либретто к мюзиклу "Кабаре" (Cabaret, 1966), напоминает ТАСС. в 1967 году Мастерофф за него получил премию "Тони" в номинации "Лучший мюзикл". Одноименная киноверсия произведения, одну из главных ролей в которой сыграла голливудская актриса Лайза Миннелли, выиграла в восьми номинациях на премию "Оскар" 1972 года.

Драматург никогда не был женат и не оставил наследников.