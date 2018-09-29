Авария с автобусом в Подмосковье: число пострадавших увеличилось до 15

До 15 человек возросло число пострадавших в аварии с участием автобуса в Луховицком районе Подмосковья. Их госпитализируют в лечебные учреждения, передает "Интерфакс".

По словам осведомленного источника, предварительная версия причины аварии — нарушение правил дорожного движения: установлено, что автобус опрокинулся в кювет, пытаясь избежать столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу.

Перевернувшийся автобус ехал из Коломны в Зарайск. Он перевозил сотрудников магазина "Магнит", рассказал РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС России.