На съезде компартии в Донецке прогремел взрыв

Три человека пострадали в результате взрыва неустановленного устройства в Донецке. Инцидент произошел, когда в Куйбышевском районе проходил съезд компартии.

О случившемся сообщил депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, передает РИА Новости.