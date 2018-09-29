Правительство предложило повысить МРОТ

В проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы правительство России запланировало повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2,9 процента в 2020 году и на 2 процента в 2021 году.

Как ранее сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, с 1 января 2019 года МРОТ будет составлять 11280 рублей. Таким образом он сравняется с прожиточным минимумом для трудоспособных граждан, пишет ТАСС. Прибавку в личный бюджет ощутят 3,7 миллиона работников.