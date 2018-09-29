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Ситуация в Донбассе 56 минут назад

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29 сентября 201815:19

Новейший украинский БТР "Буцефал" не выдерживает даже пуль

Фото: Artemis Dread

На вооружение украинской армии поступила разработка Харьковского конструкторского бюро — БТР-4 "Буцефал", однако в провозглашенной Луганской народной республике ее не боятся.

"Этот факт абсолютно не угрожает безопасности нашей республики, поскольку БТР-4 поражается даже стрелковым оружием", — заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, "так называемую новейшую разработку" БТР-4 "Буцефал" еще до начала конфликта в Донбассе Украина пыталась продать в ряд других стран, но все машины были возвращены из-за того, что в их конструкции были выявлены серьезные недочеты. И теперь "Буцефалы" будут переправлены на линию соприкосновения, для Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

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