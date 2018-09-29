"Гудзон": проблемы от американских санкций только у "Севастополя"

Судоходная компания "Гудзон", чьи суда включены в санкционный список Минфина США по КНДР, заявила, что пока проблемы из-за санкций возникли только у задержанного в Южной Корее "Севастополя".

О задержании судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан стало известно в субботу, 29 сентября. Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский, рассказавший о задержании "Севастополя", отметил, что у других судов компании подобных проблем из-за санкций США не возникло. В санкционном списке из шести судов пять принадлежат "Гудзону", сообщил ТАСС. Это "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". Осичанский добавил, что судно задержано "до особого распоряжения", а его освобождение зависит от взаимодействия властей России и Кореи.

"Севастополь" прибыл в порт Пусан в середине августа для прохождения ремонта. Согласно контракту, судно должно было покинуть корейский порт 29 сентября.

Компания "Гудзон" уже связалась с российским МИДом, с моряками общались представители посольства РФ в Южной Корее. Экипаж состоит из 12 человек, они обеспечены водой и питанием. Команда не ограничена в перемещениях по территории порта и по городу, запрещено покидать порт только судну.