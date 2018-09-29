"Севастополь" задержали по политическим мотивам

Южная Корея пока не предоставила объяснений о причинах задержания российского судна "Севастополь". Об этом сообщили в российском консульстве. Ранее стало известно о задержании корабля в порту Пусан. В компании-судовладельце сообщили, что команду заподозрили в поставках нефтепродуктов в Северную Корею в обход санкций США.

Судно задержано по политическим мотивам, считают в Международной федерации транспортных рабочих. Мнение профсоюза разделяет и судовладелец.

"Из письма морской администрации порта Пусан следует, что задержание судна является политическим, и освобождение судна зависит от взаимодействия правительств двух стран", — говорит генеральный директор судоходной компании "Гудзон" Геннадий Кононенко.

По словам Геннадия Кононенко, 23 августа – после того, как компания-судовладелец была включена в санкционный список США по КНДР, — представители Южной Кореи посещали корабль.

"Приехали власти – комиссия, порядка 15 человек — на борт судна. Проверяли документы бортовые, навигационные, куда ходило судно, общались с экипажем — проверка на предмет посещения судном Северной Кореи. Ничего не обнаружили, покинули борт судна, сказали: "Все хорошо, все в порядке", — рассказывает он.

Задержали "Севастополь" 28 сентября. Корабль после планового ремонта в порту Пусан должен был встать под погрузку, чтобы затем отправиться в Россию.

"Судно находилось в ремонте около трех недель — может, чуть больше, чуть меньше — и уже готово было выйти в рейс. Но агент, который должен обеспечивать и оформлять все документы отходные, как раз пришел и принес бумагу о том, что судно будет задержано", — говорит представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

Сейчас на борту "Севастополя" 11 членов экипажа. С ними, по выражению судовладельца, все в порядке: топливо, вода и провизия имеются. Что дальше, в российском консульстве прогнозировать не берутся.

"Было получено уведомление судоволадельцем вчера поздно вечером, документ предписывает задержать судно без указания каких-то конкретных причин. Мы со своей стороны связались с судовладельцем, капитаном, приняли меры, чтобы выяснить причины этого задержания. Но официальных комментариев у нас пока нет", — сообщил консул России в Пусане Роман Быков.

Российское консульство в Пусане занимается решением вопроса. Для судовладельца же задержание корабля уже обернулось разрывом международного контракта и убытками.