У стен волгоградской школы нашли крупнокалиберный снаряд времен войны

В Волгограде армейские саперы обезвредили крупнокалиберный снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный в земле во дворе одной из школ.

Советский боеприпас времен боев за Сталинград был обнаружен при проведении работ по ремонту теплосетей. После извлечения из земли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд был вывезен и уничтожен на военном полигоне Прудбой, передает ТАСС.

Руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев отметил, что всего с начала текущего года на территории Волгоградской области армейскими саперами было уничтожено более трех тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.