Триумф в Будапеште: российские профессионалы не оставили шансов соперникам на EuroSkills

У России — 19 медалей. Наша сборная заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Впервые российская команда победила не только в балльном, но и в медальном зачете.

За звание лучших молодых профессионалов Европы они боролись в течение трех дней: по 18 часов у станка, за компьютером, у печи, за рабочим столом. Российская сборная на чемпионате "ЕвроСкиллс" была представлена в каждой и сорока одной профессий или как здесь принято говорить — компетенции. На церемонии закрытия во время награждения почти в каждой номинации на сцену выходит российский участник.

Во многих направлениях, например, в IT, Россия традиционно лидирует, но некоторые медали — особенно ценные, потому что — первые.

Виталия Яковенко весь прошлый год жила по графику: две недели преподавания в колледже, следующие две-тренировки по компетенции "администрирование отеля". Ее победа-из серии "смех сквозь слезы" — за день до вылета в Будапешт девушка сломала палец на ноге, но экспертам она свою боль ни разу не показала.

Михаилу Воронцову 19. Мама-контролер на заводе, папа — бортрадист, сын на уроках труда увлекся обработкой металла. В Будапеште он завоевал звание лучшего фрезеровщика Европы, а в российской сборной набрал больше всего баллов.

Две бронзы, восемь серебряных и девять медалей высшей пробы! Еще десять участников получили медальоны за профессионализм. Сборная России — первая не только по количеству, но и по качеству медалей. Кроме того, средний уровень подготовки наших профессионалов — самый высокий среди 29 команд.

Несмотря на то, что чемпионы после триумфа на европейских и мировых первенствах легко могут найти высокооплачиваемую работу по специальности (работодатели за таких сотрудников едва ли не дерутся), многие остаются в системе "ВорлдСкиллс" и тренируют будущих участников соревнований. Но в движении "Молодые профессионалы" настаивают: экономика страны в любом случае выигрывает.

Многие из сегодняшних чемпионов останутся в системе "ВорлдСкиллс" еще, как минимум, на год — чтобы закрепить или улучшить результат на мировом первенстве в Казани. А кто-то уже видит себя экспертом, который поможет России победить на домашнем европейском чемпионате — через 4 года "ЕвроСкиллс" пройдет в Санкт-Петербурге.