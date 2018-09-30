Вашингтон помешал переговорам Дамаска с СДС

Вашингтон намеренно сорвал переговоры Дамаска с "Сирийскими демократическими силами". Как рассказал интервью телеканалу RT глава МИД Сирии Валид Муаллем, американцы снабдили курдские отряды дополнительным оружием и напали на сирийских военных, находившихся в том районе. "Нападение было ничем не оправданным и неприемлемым", — заявил Муаллем.

Курдские отряды альянса "Сирийских демократических сил", по мнению властей Сирии, действуют незаконно и под контролем США.

Дамаск не исключает применения военной силы против террористов в провинции Идлиб, но не стремится к этому. Как сказал Муаллем, правительство хотело бы решить проблему путем национального примирения. Как избавиться от террористов в последней неподконтрольной Дамаску провинции, обсуждали 7 сентября президенты России, Турции и Ирана.

Муаллем предложил Турции вернуть на свою территорию боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). "Они пришли туда через Турцию, поэтому турки знают, кто там находится. И было бы естественно, чтобы они вернулись к ним", — сказал Муаллем. Впрочем, боевики могут сложить оружие и вернуться домой, заключил дипломат.