В ООН Порошенко "закосил" под Трампа

Смешно получилось у Петра Порошенко сфотографироваться с Трампом в Нью-Йорке — оба в одинаковых галстуках и в одинаковых костюмах. Трамп-то ходит в красном галстуке через раз — то в красном, то в голубом — а вот для Петра Алексеевича это была смена имиджа. Видимо, начитался статей по популярной психологии: где хочешь понравится, повторяй жесты собеседника. Порошенко решил повторить даже галстук и — ура — угадал! Получилось. Хохотали все. Над чем и кем еще смеялись на Генассамблее ООН в Нью-Йорке?

Генассамблея ООН. Большой зал, народа, как на митинге, по которым Дональд Трамп сейчас часто ездит. Не то чтобы президент США не понимал, куда попал. Но выступление перед президентами, премьерами и министрами иностранных дел он начал так, как начал бы с шахтерами из Огайо или с фермерами из Айовы, — про Америку, которую обещает сделать снова великой.

Конфуз, конечно, не могли не просмаковать либеральные американские телеканалы. У Трампа было время, чтобы подумать над ответом, и президент США понял, что действовать надо по принципу: "Если не можешь противостоять, возглавь".

"Фейковые новости утверждают, что люди смеялись над президентом Трампом. Они не смеялись надо мной. Люди хорошо проводили время со мной. Мы делали это вместе", — сказал Дональд Трамп. Впрочем, не скучно людям было и на итоговой для Трамп пресс-конференции.

В отличие от своего выступления на Генассамблее на первый Совбез под своим председательство Дональд Трамп решил не опаздывать. Его кортеж к зданию ООН прибыл с запасом. Повестка — нераспространение оружия массового уничтожения. Тема широкая. Поместить в нее можно много, и прежде всего Трамп хотел поместить туда своего нового главного врага, то есть Иран. Но круглый стол Совбеза — это не массивное бюро в Овальном кабинете. Даже если сидишь в центре по правую руку от места генсека, по левую всегда может оказаться Эво Моралес, глава Боливии.

"Ближний Восток — регион, который подвергся самым крупным агрессиям в XXI веке. Первое — незаконное вторжение в Ирак. Как предлог использовалась ложь о том, что это страна располагает оружием массового поражения. Это вторжение привело к гибели более миллиона людей. Вторая агрессия — свержение правительства Ливии. Были заявлены гуманитарные цели, а в результате десятки тысяч людей погибли. Третья агрессия – гражданская война в Сирии. Последние 8 лет идет эта война, и более полумиллиона людей погибли. Братья и сестры США в последнее месяцы продемонстрировали пренебрежение международным правом и нежелание следовать многосторонним подходам и принципам и целям устава ООН", — заявил Моралес.

Заканчивая, президент Боливии поблагодарил Россию, Китай, Францию и Германию, «защищающих суверенное равенство государств», то есть в отличие от США не вышедших из ядерной сделки по Ирану. В общем кого Трампу н не хватало на этом Совбезе, так это премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В Нью-Йорк он захватил наглядные пособия, которые с трибуны Генассамблеи выдавал за доказательства того, что Тегеран тайком двигает вперед ядерные технологии.

"Тем, кто дома пользуются Google, это не покажется секретным ядерным объектом. Можете сами виртуально туда отправиться и увидеть, что этот объект отделяют лишь сто метров от прачечной по чистке ковров. Кстати, мне сказали, что они там отлично чистят ковры, но сейчас они, возможно, стали радиоактивными", — сказал Нетаньяху.

В ООН снова запахло содержимым пробирки Колина Пауэлла, в которой, как известно, был стиральный порошок, а не споры сибирской язвы. Догадка подтвердилась после сообщения от Корпуса стражей исламской революции. Иранцы сознательно "слили" "Моссаду" откровенную дезинформацию. По указанному Нетаньяху адресу в тегеранском районе Туркузабад обнаружилась мастерская по чистке ковров, чему имеются многочисленные фотосвидетельства, в том числе из космоса.

Министр иностранных дел Ирана пишет в Twitter: "Никакое шоу и самодеятельность никогда не введут никого в заблуждение. Именно Израиль — это страна в нашем регионе у которой есть программой ядерного оружия, включая фактический ядерный арсенал".

Радиоактивные ковры Туркузабада — это, конечно, мем, рожденный этой Генассамблей. И он не единственный. Фото Петра Порошенко, который мечтает слиться со своим новым кумиром до степени полной неразличимости, тоже обсуждают в Сети. В том смысле, что слиться все-таки не получилось. Отдельной встречи с Трампом не вышло, да и с дресс-кодом сложилось неудачно.

Порошенко с момента избрания не пропустил ни одной Генассамблеи. Быть оригинальным все сложнее, но украинский президент в творческом поиске. Например, можно посадить вместе с делегацией жену — другие же не сажают. А вот текст речи Порошенко, наоборот, из года в год не меняется. Разве что про Украину становится все меньше, а про Россию — все больше.

"ООН не должна молчать, когда ценности и принципы нарушаются страной с правом вето. Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и иностранных судов", — подчеркнул Порошенко.

Министр Климкин, судя по видеокадрам, слова шефа, проспал, а ведь на флот, которого у Украины почти что и нет, у Порошенко особые надежды. И потому из Нью-Йорка он мчит в Балтимор, чтобы в торжественной обстановке получить от береговой охраны США два списанных катера 1988 года постройки.

Drummond и Cushing — суда старенькие, но с биографией. На них ловили нелегальных кубинских мигрантов у побережья Флориды, потом перебросили в Северную Каролину оберегать популяцию морских черепах. Было и вооружение, но артиллерийские установки Mk 38 Bushmaster американцы оставили себе. Вице-адмирал ВМФ США Майкл Макалистер как мог подбадривал гостей. С них все-таки взяли 10 миллионов долларов за доставку.

"В умелых руках эти катера могут быть универсальными и очень эффективными. Их персонал может помогать при стихийных бедствиях, в спасательных и оборонительных операциях", — заверил Макалистер.

Умелым рукам, правда, еще предстоит немало потрудится, чтобы довести секонд-хенд до ума. В строй катера вступят в лучшем случае в конце следующего года. То есть тогда, когда у Украины, возможно, будет другой президент.

"Наша задача — убедить Кремль в нашей решимости по защите берегов Украины", — заявил Порошенко. Метод, конечно, еще тот, но опробовать его попытались не только с Москвой, но и с Будапештом. После истории с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье Киев пригрозил соседям высылкой консула и отправил колонну военной техники в приграничный город Берегово, где и разразился скандал. Венгры в недоумении. Нет, Украина, конечно, собиралась в Европу, но ведь не предупреждала, что на танках.

"Это весьма необычно, что они двигают свои войска к границе члена НАТО. В чем смысл? Если они вышлют нашего консула с Украины, я немедленно вышлю из Венгрии одного из их консулов", — отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Другая провокационная идея Порошенко состоит в том, чтобы разместить миротворцев на территории Донбасса. Причем на всей, а не только на линии соприкосновения. В кулуарах он много рассказывал о том, что якобы уже договорился с Францией, Германией и США на четверых составить новую резолюцию Совбеза на эту тему. Деталями интересуемся у того, кто потенциально должен был участвовать в подготовке.

"Я никогда не делаю заявлений перед переговорами и очень редко после", — сказал Жан-Ив Ле Диан, министр иностранных дел Франции. Он встречался с Сергеем Лавровым. Позже выяснилось, что французский министр с главой нашего МИД тему миротворцев вообще не поднимал. Не очень хороший сигнал для Порошенко.

Порошенко рассказывает в ООН о том, что готовится совместная резолюция Украины, США, Германии и Франции и якобы они выступают единым фронтом.

- У вас была двусторонняя встреча с министром Европы и иностранных дел Франции Ле Дрианом. Месяц назад он говорил, что такой шаг может быть преждевременным. Его позиция как-то поменялась или у Европы и США разный взгляд на эти вопросы, вспоминая то, что вы сказали о спецпредставителе Госдепартамента США по Украине Волкере?

- В своем кругу можно описать что угодно. Пока не увижу этих текстов, я не хочу их комментировать. Если это то, о чем постоянно говорит спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер, то это просто вызывает улыбку. Я удивляюсь, как взрослые и серьезные люди, которые читают Минские договоренности, могут предлагать нечто подобное, — заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Пресс-конференций он завершал работу на Генассамблее. Время подводить итоги.

"Есть тенденция — противоборство двух идеологий, двух подходов. Первое — это опора на международное право. Это связано с концепцией многополярности, международное право, как общая среда, общая основа для движения вперед, развития коммуникаций и решения проблем. Либо новая новаторская идеология, правила, которые придумываются на ходу. Кем они придумываются и зачем, на каком основании они придумываются, это уже не важно", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Делегации разъезжаются по домам. Рядом со штаб-квартирой всемирной организации снимают полицейские кордоны, пробок в Нью-Йорке становится меньше. Разгрести заторы в мировой политике будет намного сложнее.