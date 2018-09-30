Павлюченкова покинула теннисный турнир в Пекине вслед за Касаткиной

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти первый круг представительного турнира в Пекине. Россиянка в трех сетах уступила сопернице из США Слоан Стивенс со счетом 7:6 (10:8), 4:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 53 минуты.

Поединок получился крайне упорным. Россиянка взяла первый сет лишь на тайм-брейке. Однако затем американка с одинаковым счетом 6:4 победила в двух оставшихся партиях.

Ранее турнир в Пекине покинула еще одна российская теннисистка Дарья Касаткина, которая не смогла доиграть матч с немкой Лаурой Зигемунд из-за проблем со здоровьем.