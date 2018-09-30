Усманов заявил, что в России остался лишь один олигарх

В России остался только один олигарх, который получил свой бизнес от власти, заявил бизнесмен Алишер Усманов.

Сам Усманов не любит понятия "олигарх", считая его ущербным и сравнимым с "фаворитом королевы".

В этом пустом вагоне остался один пассажир, добавил Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", однако отказался уточнить, кого он имеет в виду.

Характеризуя Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, Усманов произнес только лестные слова.