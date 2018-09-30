Оппозиционеры уезжают ради чувства мнимого изгнания
Небольшой приморский городок Будва в Черногории стал прибежищем российских интеллектуалов, тех кто примеривают на себя роль гонимых и непонятых. Это амплуа всегда было сладким.
Форум русской культуры в Европе не удивил размахом — он для своих. Своих было 80 человек. Когда к морю спустился экономист Андрей Илларионов (он давно живет в США), стало понятно: разговоры будут не только о культуре. Бывший экономист рассуждал на тему: "Утопия или антиутопия: куда оно все катится?". Скатился Илларионов к рассказам об атлантидах и прогнозам на революцию. "Мы не знаем примеров ликвидации таких режимов мирным путем", — отметил он.
Эту встречу друзей организовал галерист Марат Гельман. Уехав из России, он теперь за границей собирает "расплескавшееся по миру", как любит говорить сам Гельман, русское искусство.
Прикоснуться к шедевру может каждый. Даже собака Гельмана Матисс. Распотрошила инсталляцию "Пора на море", погрызла деревянные скульптуры Влада Юрашка.
Из дерева вырезают дерзкие фразы, из досок складывают могильные кресты. Современное искусство не требует понимания.
Форум проходит в закрытом жилом комплексе, где аренда апартаментов — от тысячи евро в сутки. На этом проекте когда-то прогорел Сергей Полонский, достраивала компания Stratex Group.
Выставочные залы — это тоже импровизация. Экспонаты буквально внесли в недоделанные апартаменты на берегу Адриатического моря. Просто на квадратные метры покупателей не нашли – дорого, от миллиона евро. А так всегда можно сказать: торчащие провода — это часть экспозиции.
Марат Гельман — редкий ценитель современного искусства. Это он в свое время привез в Пермь дух культурной вседозволенности. И стал удивлять культурную интеллигенцию скандальными выставками, где купола церквей изображали в виде клизм. Со стены хищно смотрел Сталин, снимая маску олимпийского мишки.
"Мрачная личность для нашего города. Тут были бешеные деньги на это дело. На настоящее искусство город жалел, а вот на эти проделки Гельмана были выделены очень большие деньги", — говорит Равиль Исмагилов, председатель Союза художников Пермского края.
На "пермском проекте" Гельман заработал около 2 миллиардов рублей. И отбыл за границу, объявив себя жертвой цензуры. Основной спонсор его проектов здесь — компания с американским капиталом «Дюклей».
Компания "Дюклей" принадлежит Науму Эмильфарбу. 40 лет назад он эмигрировал из советского Ташкента в свободную Америку. С тех пор — гражданин Штатов. Сейчас живет в Черногории. И прикармливает так называемую российскую оппозицию.
Под светлое пенное обсуждали "протестное искусство". Илья Пономарев не художник, не поэт — политик, сбежавший от тюрьмы на Украину. Он ходит под статьей за растрату в Сколково.
Здесь живо обсуждали судьбу Павленского, который поджег здание Национального банка Франции. Теперь в Париже ждет суда. Арт-группа "Война" на этом форуме удостоилась отдельной экспозиции. Всем еще раз напомнили, как на Литейном мосту в Санкт-Петербурге они белой краской рисовали неприличный символ.
"Группа "Война" с ее поднятым мостом очень нравится. Павленский, прибивающий яйца на Красной площади, вызывает у меня некоторое сомнение, я не зритель этого искусства. Но кому-то нравится. Культура всегда оплачивается кем-то", — сказала писатель Людмила Улицкая.
Улицкая эмиграцию для себя пока не рассматривает. Но так удобно критиковать Россию из-за рубежа и в России издавать свои книги. "Жить хорошо на Западе, но жизнь моя происходит все-таки в России", — признается писательница.
Григорий Чхартишвили — он же Борис Акунин — живет на три страны, России в этом списке нет. Только Англия, Испания, Франция. "Эмигрант — тот, кто запрыгивает на последний пароход в Севастополе, а сзади уже конница Буденного шашками машет. Сейчас зарубят. Я могу в любой момент вернуться в Россию. Я просто не хочу. Это мой свободный выбор", — заявил писатель.
На этой встрече его спросят: как относитесь к тому, что происходит сейчас на Украине? Чхартишвили ответит: с грустью. Книги Бориса Акунина там запретили. "То, что происходит на Украине, меня расстраивает. Дело в том, что я много ждал от энергетического импульса, который возник в результате революции. Вот эта жуткая коррупционная штука сожрала эту энергию", — отметил Акунин.
В Черногории такого запрета нет, но в книжной лавке на Будванской набережной — только русская классика в переводе: Толстой, Булгаков, Тургенев. Акунина и Улицкую давно не завозили.
Адвокат Веселен Ковачевич только и говорит о России. В его библиотеке книг русских писателей больше, чем своих. Он искренне удивляется, когда мы рассказываем ему о форуме русской культуры в Европе.
Они хотят чувствовать себя в изгнании и всерьез обсуждают "российский вопрос". Им это будто придает значимости. А между строк — тоска по Родине, такой, какая она есть.
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