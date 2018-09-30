Новости Общество

Все видео этой рубрики
30 сентября 201822:45 Елена Ерофеева

Оппозиционеры уезжают ради чувства мнимого изгнания

Небольшой приморский городок Будва в Черногории стал прибежищем российских интеллектуалов, тех кто примеривают на себя роль гонимых и непонятых. Это амплуа всегда было сладким.

Форум русской культуры в Европе не удивил размахом — он для своих. Своих было 80 человек. Когда к морю спустился экономист Андрей Илларионов (он давно живет в США), стало понятно: разговоры будут не только о культуре. Бывший экономист рассуждал на тему: "Утопия или антиутопия: куда оно все катится?". Скатился Илларионов к рассказам об атлантидах и прогнозам на революцию. "Мы не знаем примеров ликвидации таких режимов мирным путем", — отметил он.

Эту встречу друзей организовал галерист Марат Гельман. Уехав из России, он теперь за границей собирает "расплескавшееся по миру", как любит говорить сам Гельман, русское искусство.

Прикоснуться к шедевру может каждый. Даже собака Гельмана Матисс. Распотрошила инсталляцию "Пора на море", погрызла деревянные скульптуры Влада Юрашка.

Из дерева вырезают дерзкие фразы, из досок складывают могильные кресты. Современное искусство не требует понимания.

Форум проходит в закрытом жилом комплексе, где аренда апартаментов — от тысячи евро в сутки. На этом проекте когда-то прогорел Сергей Полонский, достраивала компания Stratex Group.

Выставочные залы — это тоже импровизация. Экспонаты буквально внесли в недоделанные апартаменты на берегу Адриатического моря. Просто на квадратные метры покупателей не нашли – дорого, от миллиона евро. А так всегда можно сказать: торчащие провода — это часть экспозиции.

Марат Гельман — редкий ценитель современного искусства. Это он в свое время привез в Пермь дух культурной вседозволенности. И стал удивлять культурную интеллигенцию скандальными выставками, где купола церквей изображали в виде клизм. Со стены хищно смотрел Сталин, снимая маску олимпийского мишки.

"Мрачная личность для нашего города. Тут были бешеные деньги на это дело. На настоящее искусство город жалел, а вот на эти проделки Гельмана были выделены очень большие деньги", — говорит Равиль Исмагилов, председатель Союза художников Пермского края.

На "пермском проекте" Гельман заработал около 2 миллиардов рублей. И отбыл за границу, объявив себя жертвой цензуры. Основной спонсор его проектов здесь — компания с американским капиталом «Дюклей».

Компания "Дюклей" принадлежит Науму Эмильфарбу. 40 лет назад он эмигрировал из советского Ташкента в свободную Америку. С тех пор — гражданин Штатов. Сейчас живет в Черногории. И прикармливает так называемую российскую оппозицию.

Под светлое пенное обсуждали "протестное искусство". Илья Пономарев не художник, не поэт — политик, сбежавший от тюрьмы на Украину. Он ходит под статьей за растрату в Сколково.

Здесь живо обсуждали судьбу Павленского, который поджег здание Национального банка Франции. Теперь в Париже ждет суда. Арт-группа "Война" на этом форуме удостоилась отдельной экспозиции. Всем еще раз напомнили, как на Литейном мосту в Санкт-Петербурге они белой краской рисовали неприличный символ.

"Группа "Война" с ее поднятым мостом очень нравится. Павленский, прибивающий яйца на Красной площади, вызывает у меня некоторое сомнение, я не зритель этого искусства. Но кому-то нравится. Культура всегда оплачивается кем-то", — сказала писатель Людмила Улицкая.

Улицкая эмиграцию для себя пока не рассматривает. Но так удобно критиковать Россию из-за рубежа и в России издавать свои книги. "Жить хорошо на Западе, но жизнь моя происходит все-таки в России", — признается писательница.

Григорий Чхартишвили — он же Борис Акунин — живет на три страны, России в этом списке нет. Только Англия, Испания, Франция. "Эмигрант — тот, кто запрыгивает на последний пароход в Севастополе, а сзади уже конница Буденного шашками машет. Сейчас зарубят. Я могу в любой момент вернуться в Россию. Я просто не хочу. Это мой свободный выбор", — заявил писатель.

На этой встрече его спросят: как относитесь к тому, что происходит сейчас на Украине? Чхартишвили ответит: с грустью. Книги Бориса Акунина там запретили. "То, что происходит на Украине, меня расстраивает. Дело в том, что я много ждал от энергетического импульса, который возник в результате революции. Вот эта жуткая коррупционная штука сожрала эту энергию", — отметил Акунин.

В Черногории такого запрета нет, но в книжной лавке на Будванской набережной — только русская классика в переводе: Толстой, Булгаков, Тургенев. Акунина и Улицкую давно не завозили.

Адвокат Веселен Ковачевич только и говорит о России. В его библиотеке книг русских писателей больше, чем своих. Он искренне удивляется, когда мы рассказываем ему о форуме русской культуры в Европе.

Они хотят чувствовать себя в изгнании и всерьез обсуждают "российский вопрос". Им это будто придает значимости. А между строк — тоска по Родине, такой, какая она есть.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

23:18

Крупный мебельный центр горит в Иркутске

20:50

Трое детей стали жертвами пожара в Кузбассе

19:20

Порошенко: Путин сделал Украину "более европейской"

18:53

У "Боинга" лопнули шины при вылете из Оша в Москву

18:49

Порошенко рассчитывает на американские системы ПВО

18:23

Усманов заявил, что в России остался лишь один олигарх

17:13

Обнародованы данные о гибели российских военных в Сирии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Поправки Путина принципиально поменяли пенсионный законопроект

Поправки Путина принципиально поменяли пенсионный законопроект

1 час назад
Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

6 часов назад
В Симферополе во время урока умер школьник

В Симферополе во время урока умер школьник

1 час назад
Россия накроет Сирию защитным куполом

Россия накроет Сирию защитным куполом

3 часа назад
В ООН Порошенко "закосил" под Трампа

В ООН Порошенко "закосил" под Трампа

2 часа назад
Искры из-под колес: Путин лично вручил кубок Хэмилтону

Искры из-под колес: Путин лично вручил кубок Хэмилтону

2 часа назад
Кожемяко, Коков и Морозов: перестановки в губернаторском корпусе

Кожемяко, Коков и Морозов: перестановки в губернаторском корпусе

2 часа назад
Обнародованы данные о гибели российских военных в Сирии

Обнародованы данные о гибели российских военных в Сирии

6 часов назад
В России начнут штрафовать за нарушения в сфере долевого строительства

В России начнут штрафовать за нарушения в сфере долевого строительства

2 часа назад
Главный македонский оппозиционер заявил о провале референдума

Главный македонский оппозиционер заявил о провале референдума

1 час назад
Вучич оставил в силе высший уровень боеготовности сербской армии

Вучич оставил в силе высший уровень боеготовности сербской армии

4 часа назад
Хант сравнил Евросоюз с СССР

Хант сравнил Евросоюз с СССР

2 часа назад
Многомиллиардные прибыли: США устраивает рост производства опиатов в Афганистане

Многомиллиардные прибыли: США устраивает рост производства опиатов в Афганистане

3 часа назад
"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян

"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян

2 часа назад
У Усманова осталось много активов на Западе

У Усманова осталось много активов на Западе

4 часа назад
Захарова скептически отнеслась к идее "ребрендинга" Солсбери

Захарова скептически отнеслась к идее "ребрендинга" Солсбери

2 часа назад
Убийцам Куциака в Словакии вынесен приговор

Убийцам Куциака в Словакии вынесен приговор

2 часа назад
С "воровскими послами" Константинополя мало контактируют даже раскольники

С "воровскими послами" Константинополя мало контактируют даже раскольники

3 часа назад
Трое детей стали жертвами пожара в Кузбассе

Трое детей стали жертвами пожара в Кузбассе

3 часа назад
"Спартак" на глазах у Джона Терри проиграл в Москве "Ростову"

"Спартак" на глазах у Джона Терри проиграл в Москве "Ростову"

3 часа назад
Мюнхенский сговор как спусковой крючок Второй мировой войны

Мюнхенский сговор как спусковой крючок Второй мировой войны

3 часа назад
Американский капитан рассказал о "людях второго сорта" в украинской армии

Американский капитан рассказал о "людях второго сорта" в украинской армии

3 часа назад
Раны на голове: мужчина избил лопатой 8-летнего калининградца

Раны на голове: мужчина избил лопатой 8-летнего калининградца

3 часа назад
Евкуров ответил на нефтяные претензии "фантазеров"

Евкуров ответил на нефтяные претензии "фантазеров"

4 часа назад
Выборы главы ДНР: пострадавший при взрыве Хакимзянов выбыл из гонки

Выборы главы ДНР: пострадавший при взрыве Хакимзянов выбыл из гонки

4 часа назад
Порошенко: Путин сделал Украину "более европейской"

Порошенко: Путин сделал Украину "более европейской"

4 часа назад
Хоккеисты "Ак Барса" победили "Адмирал" в чемпионате КХЛ

Хоккеисты "Ак Барса" победили "Адмирал" в чемпионате КХЛ

4 часа назад
Лондон разразился обвинениями в адрес Москвы

Лондон разразился обвинениями в адрес Москвы

4 часа назад
КХЛ. "Сибирь" прервала рекордную серию поражений в матче с "Витязем"

КХЛ. "Сибирь" прервала рекордную серию поражений в матче с "Витязем"

4 часа назад
В Иракском Курдистане завершились выборы

В Иракском Курдистане завершились выборы

4 часа назад
Россиянин Пригода победил на этапе Кубка мира по плаванию

Россиянин Пригода победил на этапе Кубка мира по плаванию

5 часов назад
У "Боинга" лопнули шины при вылете из Оша в Москву

У "Боинга" лопнули шины при вылете из Оша в Москву

5 часов назад
Порошенко рассчитывает на американские системы ПВО

Порошенко рассчитывает на американские системы ПВО

5 часов назад
Бондарев: при помощи операции в Сирии Россия оградила себя от террористов

Бондарев: при помощи операции в Сирии Россия оградила себя от террористов

5 часов назад
Появилось видео американских артобстрелов в Ираке и Сирии

Появилось видео американских артобстрелов в Ираке и Сирии

5 часов назад
Усманов заявил, что в России остался лишь один олигарх

Усманов заявил, что в России остался лишь один олигарх

5 часов назад
Дубль Классона помог "Краснодару" разгромить "Динамо"

Дубль Классона помог "Краснодару" разгромить "Динамо"

5 часов назад
Ницой призвала вытеснить "московский язык украинским продуктом"

Ницой призвала вытеснить "московский язык украинским продуктом"

5 часов назад
Авиадиспетчер ценой жизни спас самолет с пассажирами во время землетрясения в Индонезии

Авиадиспетчер ценой жизни спас самолет с пассажирами во время землетрясения в Индонезии

5 часов назад
Горловка погрузится в траур по погибшим детям

Горловка погрузится в траур по погибшим детям

6 часов назад
Обновленная ПВО защитит от трагических ошибок в Сирии

Обновленная ПВО защитит от трагических ошибок в Сирии

6 часов назад
Зинке посоветовали прекратить бессодержательные речи

Зинке посоветовали прекратить бессодержательные речи

6 часов назад
"Как обезьяны": Барбра Стрейзанд рассказала о клонах своей собаки

"Как обезьяны": Барбра Стрейзанд рассказала о клонах своей собаки

6 часов назад
Американский разведчик облетел российские базы Хмеймим и Тартус

Американский разведчик облетел российские базы Хмеймим и Тартус

6 часов назад
Перед поездкой в Сочи Путин отдохнул в тайге

Перед поездкой в Сочи Путин отдохнул в тайге

7 часов назад
"Мисс Финляндия" стала Алина Воронкова из Хельсинки

"Мисс Финляндия" стала Алина Воронкова из Хельсинки

7 часов назад
Путин наградил Хэмилтона за победу на Гран-при России

Путин наградил Хэмилтона за победу на Гран-при России

7 часов назад
Принц Майкл побывал в Москве, несмотря на скандал со Скрипалями

Принц Майкл побывал в Москве, несмотря на скандал со Скрипалями

7 часов назад
Американский эсминец приблизился к китайским искусственным островам

Американский эсминец приблизился к китайским искусственным островам

8 часов назад
Российские волейболистки добились тяжелой победы над Таиландом на чемпионате мира

Российские волейболистки добились тяжелой победы над Таиландом на чемпионате мира

8 часов назад
"Анжи" нанес первое поражение "Зениту" в чемпионате России

"Анжи" нанес первое поражение "Зениту" в чемпионате России

8 часов назад
Суровая "Казань": National Interest назвал российскую подлодку самой грозной

Суровая "Казань": National Interest назвал российскую подлодку самой грозной

8 часов назад
5 способов убрать морщины без пластики и инъекций

5 способов убрать морщины без пластики и инъекций

8 часов назад
Крым поразил норвежских делегатов

Крым поразил норвежских делегатов

11 часов назад
4 мифа о здоровье сердца, про которые нужно забыть

4 мифа о здоровье сердца, про которые нужно забыть

12 часов назад