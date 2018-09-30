Появилось видео американских артобстрелов в Ираке и Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало видеоролик о том, как силы американской коалиции наносят артиллерийские удары якобы по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Зрители могут рассмотреть гаубицы и реактивные системы залпового огня с разных ракурсов; показано также, как артиллерийские расчеты готовятся к нанесению ударов, а затем их наносят. Голос за кадром поясняет, что действие происходит как в Ираке, так и в Сирии. Однако, когда это было, и поражены ли цели, не сообщается.

Видео опубликовано в воскресенье в Twitter Центкома Вооруженных сил США.