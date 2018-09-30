Евкуров ответил на нефтяные претензии "фантазеров"

Ингушское село Даттых, где якобы планируется добывать нефть, не будет передано Чечне. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал информацию об этом фантазиями, поскольку близ Даттыхского месторождения находятся 19 законсервированных скважин с высоким содержанием серы, которые не позволяют добывать нефть.

Надо 100 рублей вложить, чтобы заработать один рубль, добавил Евкуров.

Из 19 указанных скважин 16 находятся на территории Ингушетии и состоят на балансе ОАО "РН "Ингнефть", передает "Интерфакс".

26 сентября Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которое четко определяет границы впервые с 1991 года.