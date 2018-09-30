Главный македонский оппозиционер заявил о провале референдума

Македонский референдум провалился, заявил глава крупнейшей оппозиционной македонской партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски.

17 июня Греция подписала договор с Македонией, который решает спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но критикуется всеми.

Поэтому в стране был назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония.

Мицкоски и представители руководства ВМРО-ДПМНЕ публично отказались от голосования.

По последним данным явка составила почти 35%. Почти 91% проголосовал за, однако по македонским законам барьер явки не был преодолен.

По словам Мицкоски, народ сказан "нет" манипуляциям нынешней власти с НАТО и ЕС, Заев и его правительство лишены легитимности.

Премьер Зоран Заев ранее поздравил граждан с успехом референдума, передает РИА Новости.