В России будет создан новейший артиллерейский комплекс "Набросок"

В России появится новый артиллерийский комплекс – "Набросок". Он будет разработан для артиллерии и ракетных войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома сухопутных войск генерала-полковника Олега Салюкова. Данный комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена будет создаваться с разными вариантами шасси, причем в числе прочих будет вариант для боевых подразделений, расположенных в Арктике.

Салюков рассказал также о межвидовом артиллерийском комплексе "Коалиция-СВ". Его разработка почти завершена. Эта самоходная гаубица будет способна вести стрельбу в инновационном режиме – "Шквал огня". Несколько снарядов выпускаются под разными углами и одновременно поражают цель.

Кроме того, в ближайшее время на вооружении Российской армии появятся новейшие боевые платформы "Армата", БТР "Бумеранг", "БМП "Курганец-25". В 2019 году завершится модернизация артиллерийского комплекса "Пион" – одного из самых мощных в мире. А к 2020 году будет усовершенствован сверхмощный миномет "Тюльпан".