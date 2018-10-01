США и Канада заново подпишут соглашение по НАФТА

Оттава и Вашингтон договорились о перезаключении сделки по североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом сообщает канадское телевидение со ссылкой на высокопоставленные источники.

Подробности соглашения пока неизвестны.

Переговоры по документу шли крайне тяжело. США даже поставили жесткое условие: закончить 1 октября с любым результатом.

Одним из наиболее спорных моментов был пункт о разрешении торговых разногласий в специальном арбитражном суде. Канада хотела сохранить эту процедуру, но Соединенные Штаты выступали против.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой (третья сторона договора) было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

Лидеры трех стран подпишут документ в течение двух месяцев.