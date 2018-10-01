Защитник "Флориды" Киселевич пропустит начало сезона НХЛ из-за перелома челюсти

Российский защитник "Флорида Пантерз" Богдан Киселевич не сможет помочь команде на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. У россиянина диагностирован перелом челюсти. Напомним, что в предсезонной игре с "Тампа-Бэй Лайтнинг" шайба угодила в лицо новичку "пантер".

"У Киселевича диагностирован перелом челюсти. Он начнет сезон в списке травмированных хоккеистов. Богдан пропустит как минимум две недели", — цитирует главного тренера "Флориды" Боба Бугнера Чемпионат.com.

Богдан Киселевич подписал минувшим летом однолетний контракт с американским клубом. Ранее он выступал за московский ЦСКА.