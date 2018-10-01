"Жене спать мешал": житель Волжского застрелил мужчину из-за громкой музыки. Видео

Ранним воскресным утром в Волгоградской области утомленный празднованием дня рождения сына 32-летний местный житель вышел со своим приятелем на улицу и убил человека двумя выстрелами в голову из травматического пистолета.

По сообщению пресс-службы местного отделения МВД, мотивом преступления оказалась громкая музыка, которую слушал мужчина незадолго до своего убийства. Жена стрелявшего попросила решить проблему, поскольку оглушающие звуки мешали спать ей и ее ребенку. Он, захватив приятеля, вооружившегося битой, вышел на улицу и безо всяких предупреждений разрядил магазин меломану в голову.

Между тем, пользователи социальных сетей, представляющиеся очевидцами, говорят о том, что убийству предшествовала словесная ругань жены стрелявшего с любителем громкой музыки: она вышла на балкон и после нескольких предупреждений запустила в его машину петарду.

"Разобравшись" с меломаном, как сообщила пресс-служба местного отделения МВД, мужчина сел в Porsche и уехал отсыпаться к своей бабушке в соседний Волгоград. Там он и был задержан сотрудниками правоохранительных органов спустя несколько часов.