Год плебисциту: Пучдемон призвал каталонцев не сдаваться

Карлес Пучдемон призвал каталонцев не отступать от пути достижения республики. Свое заявление он приурочил к первой годовщине референдума по вопросу выхода Каталонии из состава Испании.

Он подчеркнул, что власти Испании, ослепленные "несостоятельностью и гневом", стремятся "разделить и сломить" каталонцев. Как сообщает ТАСС, Пучдемон поблагодарил всех, кто поспособствовал проведению плебисцита, и призвал не отклоняться "от пути достижения республики и ее международного признания".

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. 90,18% участников референдума выступили за независимость. В ответ Мадрид отстранил Пучдемона от должности главы каталонского правительства и начал уголовное преследование. Его обвинили в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. После этого Пучдемон и его соратники бежали из страны.

В конце марта Пучдемон был задержан в Германии на границе с Данией. Позже его выпустили на свободу под залог 75 тысяч евро. В июле немецкий суд решил выдать Испании Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств. Тогда он переехал в Бельгию и поселился в фешенебельном районе Ватерлоо. Состоятельные соседи каталонца были недовольны этим фактом. Они опасаются, что их покой будет нарушен визитами сторонников Пучдемона.