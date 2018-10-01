Вратарь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу

Голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев принял решение завершить выступления за национальную команду, которой отдал 15 лет. Он собрался сосредоточиться на игре в армейском клубе, поскольку из-за травм ему необходимо больше времени на восстановление.

"Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

"С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА", — добавил вратарь.

На чемпионате мира по футболу, который прошел с 14 июня по 15 июля 2018 июля, успешная игра Игоря Акинфеева во многом помогла сборной России добиться лучшего результата в истории национальной команды.