Певица Марина Хлебникова обнаружила мертвым своего бывшего мужа

В квартире на улице Ратная, что в московском районе Северное Бутово, популярная в 1990-е годы певица Марина Хлебникова обнаружила тело бывшего мужа. Ему был 51 год.

Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, информация о том, что Марина Хлебникова обнаружила труп своего первого мужа, поступила в полицию поздним вечером 30 сентября

Источник также сообщил, что по предварительным данным он покончил с собой: на компьютере была обнаружена предсмертная записка. Столичные следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Марина Хлебникова стала известна поклонникам российской эстрады после исполнения песен "Мой генерал", "Чашка кофию", "Солнышко мое, вставай" и других.