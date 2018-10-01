Скаковая лошадь устроила переполох во французском кафе

"Противоречащее своей природе решение" приняла скаковая лошадь во французском городке Шантийи — после побега с ипподрома, она сбросила наездника, преодолела дорожную развязку и заскочила в кафе, чем немало удивила его посетителей и владельцев. Камера наблюдения сняла неожиданного визитера.

Инцидент произошел около 10 часов утра 24 сентября примерно в километре от ипподрома. Инструктор признался, что его подопечная имеет склонность к побегам, но так далеко она никогда не уходила. По его словам, на пути от конюшни к ипподрому юный наездник не удержался в седле и упал, что, судя по всему, и напугало скакуна — тот бросился наутек, молниеносно пересек несколько дорог и вскоре оказался у станции железнодорожной станции Шантийи.

Судя по представленным кадрам, лошадь пыталась убежать от плохо закрепленного седла, которое до и дело било ее по ногам, а в ответ получало удары копытами. Дверь в кафе была открыта, но что сподвигло животное заглянуть внутрь, опытный инструктор ответить не смог — по его мнению, такое поведение противоречит самой природе лошадей, сообщает Ouest-France.

Непарнокопытное продефилировало перед изумленными посетителями, которые предпочли наблюдать за ее действиями снаружи, после чего разбило пару стульев и стол и удалилось. Вскоре беглеца уже вернули в конюшню.

"Еще пять минут назад за стойкой сидели по меньшей мере 20 человек, но все они уехали на поезде, отправившемся в 09:55", — поведала хозяйка заведения, с облегчением отметив, что никто не пострадал.