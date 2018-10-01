В Швеции посадили насильника, из-за которого в этом году отменили "Нобеля" по литературе

Власти Швеции признали 72-летнего фотографа Жана-Клода Арно виновным в изнасиловании. По вине пожилого мужчины в этом году отменили вручение Нобелевской премии по литературе, так как жена фотографа заседала в комиссии, которая присуждала престижную награду, сообщает NY Times.

Весной Арно обвинили не только обвинили в сексуальных домогательствах, но и непосредственном влиянии на судьбу премии, из-за чего Шведскую академию, которая организовывала вручение награды, покинуло значительное количество экспертов.

Жан-Клод Арно вместе с женой владели популярным культурным центром Forum, который существовал при поддержке Академии. Шведа обвиняли в том, что он неоднократно раскрывал имена лауреатов до оглашения результатов, нарушая тем самым правила Нобелевского фонда.

Фотограф получил два года тюрьмы за преступление, которое он совершил в 2011 году. Такой срок – минимальное наказание, которое в Швеции можно получить за изнасилование.

Сам Арно своей вины не признал. По словам мужчины, предъявленные прокурором доказательства его вины крайне неубедительны. Фотограф назвал себя жертвой охоты на ведьм.