В Калифорнии руководителей компании обязали включать в совет директоров женщин
Власти Калифорнии приняли закон, согласно которому в руководство компаний должна входить как минимум одна женщина. Губернатор штата Джерри Браун заявил, что корпорации все это время пользовались значительными привилегиями, и пора положить этому конец, сообщает LA Times.
Согласно новому законопроекту, "обзавестись женщинами" советам директоров местных компаний необходимо до конца 2019 года. Власти решили начать изменять гендерный состав руководителей калифорнийских фирм постепенно. Сначала это должна быть одна женщина, к 2021 году в руководстве из пяти человек их должно стать две, а из шести – три.
За невыполнение новой нормы полагаются серьезные штрафы. Так, за первое нарушение представителям компаний придется заплатить 100 тысяч долларов, за повторные – по 300 тысяч.
"Женщины составляют более половины населения США. Пора дать им не только право голоса, но и возможность руководить", — заявил Браун.
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