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Археология и история 41 минута назад

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1 октября 201818:22 Юлия Воробьёва

Лидар вместо лопаты: сканирование джунглей помогло обнаружить десятки тысяч построек майя

Учёные исследовали 12 районов общей площадью более 2100 квадратных километров.
Иллюстрация American Association for the Advancement of Science.

Специалисты международной коллаборации El Tintal Archaeological Project, которые занимаются поиском следов цивилизации майя, сообщили о невероятных находках. Более 60 тысяч древних майянских построек – от огромных пирамид до отдельных домов – скрывались под густым лесным куполом в Гватемале.

По словам авторов работы, новые находки помогут больше узнать о методах ведения сельского хозяйства, инфраструктуре, политических и экономических особенностях исчезнувшей цивилизации.

Гвательмальские джунгли – не самый удобный для проведения экспедиций регион. Изучать эту местность и тем более вести раскопки в них довольно сложно. Поэтому для поиска новых данных археологи решили использовать иные методы. В частности, они обследовали местность при помощи лидара. Эта технология позволяет получать данные о тех или иных объектах удалённо, с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света.

По принципу действия технология похожа на радар, но вместо радиоволн аппарат посылает световые волны. Они проходят сквозь воздух, но отскакивают от твёрдых поверхностей, в данном случае – остатков стен или камней. Возвращённые волны улавливает высокочувствительный приёмник.

"Атмосферные" лидары способны определять расстояние до непрозрачных отражающих целей, а на основе полученных данных создаются двумерные или трёхмерные картины обследуемого пространства.

В ходе работы учёные провели аэрофотосъёмку 12 районов общей площадью более 2100 квадратных километров в регионе Эль-Петен на севере Гватемалы. На каждый квадратный метр лидар посылал 15 лазерных импульсов.

"Поскольку лидарная технология способна "пробивать" густой лесной покров и отображать объекты на поверхности Земли, её можно использовать для создания наземных карт, которые позволят нам идентифицировать созданные человеком объекты на земле, такие как стены, дороги или здания", — поясняет ведущий автор работы Марcеллу Кануту (Marcello Canuto) из Тулейнского университета в США.

В результате его команда обнаружила следы сельских и городских майянских поселений, отдельных домов, больших дворцов, церемониальных центров и пирамид. Общее число выявленных лидаром объектов составило 61480.

По примерным подсчётам, в исследуемой низменности в период с 650 до 800 года нашей эры проживало от 7 до 11 миллионов человек.

"Мы все были унижены. Мы работаем в этой области уже более века, это не terra incognita (неизвестная земля – прим.ред.). Мы все увидели это и осознали: О, ничего себе, мы пропустили это!", — делится впечатлениями от открытия Кануту.

Оценив масштаб найденных поселений, исследователи предположили, что их жители должны были приложить немало усилий для развития сельского хозяйства. Поэтому Кануту и его коллеги не удивились, когда данные лидара показали, что большая часть водно-болотных угодий в этих районах была сильно модифицирована.

В целом для сельского хозяйства было отведено более 1300 квадратных километров.

Также исследователи обнаружили, что дорожные сети в городах, деревнях и между ними занимали почти 110 квадратных километров. Для некоторых дорог древние жители строили укрепления. Эта находка выявила связи между городскими центрами и менее крупными поселениями.

Кроме того, лидар помог обнаружить оборонительные укрепления в западной части, что доказывает готовность майя к возможным атакам.

"Террасы и оросительные каналы, водохранилища, укрепления и дамбы показывают удивительное количество модификаций, сделанных майя по всему ландшафту, в масштабах, которые ранее были невообразимыми", — признаётся соавтор работы археолог Франсиско Эстрада-Бельи (Francisco Estrada-Belli).

Эксперты по изучению майянской цивилизации, не принимавшие участие в этой работе, уже назвали её откровением, а масштабы новой информации – беспрецедентными.

"Одна из самых интересных структур – небольшой комплекс пирамид прямо в центре города Тикаль. Хотя мы всё ещё мало знаем об этой структуре, тот факт, что лидар открыл новую пирамиду в одном из самых тщательно исследуемых городов, невероятный, он подчёркивает мощность этой технологии", — отметил соавтор работы Томас Гаррисон (Thomas Garrison) в интервью сайту Gizmodo.

Полученные данные подтверждают более ранние предположения о том, что общество майя было более развито в технологическом смысле и имело гораздо более сложную инфраструктуру, чем считалось, говорят историки.

Впрочем, несмотря на то, что лидарная технология выявила так много ранее неизвестных объектов, археологи продолжают рассматривать её как дополнение традиционным методам и ни в коем случае не их замену (к слову, следы майянской культуры скрываются ещё и под водой).

Более подробно о громком открытии рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Science. Интерпретация данных и дальнейшие исследования позволят составить более подробную картину жизни легендарного народа, заключают учёные.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о необычной валюте майя, очень странном амулете майянского вождя, а также о причинах гибели древней цивилизации.

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