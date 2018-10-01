Лидар вместо лопаты: сканирование джунглей помогло обнаружить десятки тысяч построек майя

Специалисты международной коллаборации El Tintal Archaeological Project, которые занимаются поиском следов цивилизации майя, сообщили о невероятных находках. Более 60 тысяч древних майянских построек – от огромных пирамид до отдельных домов – скрывались под густым лесным куполом в Гватемале.

По словам авторов работы, новые находки помогут больше узнать о методах ведения сельского хозяйства, инфраструктуре, политических и экономических особенностях исчезнувшей цивилизации.

Гвательмальские джунгли – не самый удобный для проведения экспедиций регион. Изучать эту местность и тем более вести раскопки в них довольно сложно. Поэтому для поиска новых данных археологи решили использовать иные методы. В частности, они обследовали местность при помощи лидара. Эта технология позволяет получать данные о тех или иных объектах удалённо, с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света.

По принципу действия технология похожа на радар, но вместо радиоволн аппарат посылает световые волны. Они проходят сквозь воздух, но отскакивают от твёрдых поверхностей, в данном случае – остатков стен или камней. Возвращённые волны улавливает высокочувствительный приёмник.

"Атмосферные" лидары способны определять расстояние до непрозрачных отражающих целей, а на основе полученных данных создаются двумерные или трёхмерные картины обследуемого пространства.

В ходе работы учёные провели аэрофотосъёмку 12 районов общей площадью более 2100 квадратных километров в регионе Эль-Петен на севере Гватемалы. На каждый квадратный метр лидар посылал 15 лазерных импульсов.

"Поскольку лидарная технология способна "пробивать" густой лесной покров и отображать объекты на поверхности Земли, её можно использовать для создания наземных карт, которые позволят нам идентифицировать созданные человеком объекты на земле, такие как стены, дороги или здания", — поясняет ведущий автор работы Марcеллу Кануту (Marcello Canuto) из Тулейнского университета в США.

В результате его команда обнаружила следы сельских и городских майянских поселений, отдельных домов, больших дворцов, церемониальных центров и пирамид. Общее число выявленных лидаром объектов составило 61480.

По примерным подсчётам, в исследуемой низменности в период с 650 до 800 года нашей эры проживало от 7 до 11 миллионов человек.

"Мы все были унижены. Мы работаем в этой области уже более века, это не terra incognita (неизвестная земля – прим.ред.). Мы все увидели это и осознали: О, ничего себе, мы пропустили это!", — делится впечатлениями от открытия Кануту.

Оценив масштаб найденных поселений, исследователи предположили, что их жители должны были приложить немало усилий для развития сельского хозяйства. Поэтому Кануту и его коллеги не удивились, когда данные лидара показали, что большая часть водно-болотных угодий в этих районах была сильно модифицирована.

В целом для сельского хозяйства было отведено более 1300 квадратных километров.

Также исследователи обнаружили, что дорожные сети в городах, деревнях и между ними занимали почти 110 квадратных километров. Для некоторых дорог древние жители строили укрепления. Эта находка выявила связи между городскими центрами и менее крупными поселениями.

Кроме того, лидар помог обнаружить оборонительные укрепления в западной части, что доказывает готовность майя к возможным атакам.

"Террасы и оросительные каналы, водохранилища, укрепления и дамбы показывают удивительное количество модификаций, сделанных майя по всему ландшафту, в масштабах, которые ранее были невообразимыми", — признаётся соавтор работы археолог Франсиско Эстрада-Бельи (Francisco Estrada-Belli).

Эксперты по изучению майянской цивилизации, не принимавшие участие в этой работе, уже назвали её откровением, а масштабы новой информации – беспрецедентными.

"Одна из самых интересных структур – небольшой комплекс пирамид прямо в центре города Тикаль. Хотя мы всё ещё мало знаем об этой структуре, тот факт, что лидар открыл новую пирамиду в одном из самых тщательно исследуемых городов, невероятный, он подчёркивает мощность этой технологии", — отметил соавтор работы Томас Гаррисон (Thomas Garrison) в интервью сайту Gizmodo.

Полученные данные подтверждают более ранние предположения о том, что общество майя было более развито в технологическом смысле и имело гораздо более сложную инфраструктуру, чем считалось, говорят историки.

Впрочем, несмотря на то, что лидарная технология выявила так много ранее неизвестных объектов, археологи продолжают рассматривать её как дополнение традиционным методам и ни в коем случае не их замену (к слову, следы майянской культуры скрываются ещё и под водой).

Более подробно о громком открытии рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Science. Интерпретация данных и дальнейшие исследования позволят составить более подробную картину жизни легендарного народа, заключают учёные.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о необычной валюте майя, очень странном амулете майянского вождя, а также о причинах гибели древней цивилизации.