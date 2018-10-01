Тренер "Реала" Лопетеги: ЦСКА умеет играть по разным схемам

Главный тренер мадридского "Реала" Юлен Лопетеги в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА дал оценку сопернику. По мнению испанского специалиста, у московских армейцев собрана сильная команда с хорошими футболистами.

"ЦСКА — сильный соперник с хорошими игроками, и наша задача — побеждать в каждой игре. У ЦСКА хорошая серия в чемпионате России, они достойно выглядят и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов. К тому же, плюсом для команды является и то, что она умеет играть по разным схемам", — приводит слова Лопетеги РИА Новости.

ЦСКА примет "Реал" на своем поле 2 октября. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.