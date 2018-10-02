Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 октября 201803:45

Крупный пожар в цехе по производству полиэтилена под Новосибирском потушен

В ночь на вторник, 2 октября, пожарным Новосибирска удалось потушить крупный пожар, вспыхнувший в цехе по производству полиэтилена. Общая площадь возгорания составила порядка 2 тысяч квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативно-следственная группа и дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить причину возгорания.

Как уточняется, сообщение о пожаре поступило на пульт поздно вечером в понедельник, 1 октября. По словам очевидцев, возгорание произошло в цехе по производству полиэтилена, расположенном на улице Первомайской в населенном пункте Мочище. Когда на место прибыло первое пожарное подразделение, горела готовая продукция на первом этаже одноэтажного склада. Борьба с огнем осложнялась сильным ветром.

Пожару был присвоен высший ранг. На его тушение были направлены дополнительные силы. Огнеборцам понадобилось более двух часов, чтобы локализовать возгорание. В 00:55 по местному времени (20:55 по времени Москвы) было ликвидировано открытое горение. Пожарные смогли предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания, передает РИА Новости. Всего к тушению возгорания привлекались 97 человек личного состава и 19 единиц специальной техники.

В настоящее время энергетики приступили к восстановлению нарушенного электроснабжения в населенных пунктах региона.

Сейчас

00:06

Более 450 мигрантов спасли у побережья Испании

21:58

Цена нефти превысила 85 долларов

18:06

В Крыму заработали первые блоки двух ТЭС

17:33

Борис Джонсон потроллил Терезу Мэй

15:02

Умер Шарль Азнавур

15:00

Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

14:03

На севере Москвы столкнулись маршрутка и четыре легковушки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МИД Украины подозревает Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

МИД Украины подозревает Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

3 часа назад
Pew Research Center: Путин пользуется большим доверием в мире, чем Трамп

Pew Research Center: Путин пользуется большим доверием в мире, чем Трамп

3 часа назад
Роскосмос исключил вероятность производственного брака в корпусе "Союза"

Роскосмос исключил вероятность производственного брака в корпусе "Союза"

6 часов назад
Шарль Азнавур: "Буду любить жизнь до самой смерти"

Шарль Азнавур: "Буду любить жизнь до самой смерти"

9 часов назад
Цена нефти превысила 85 долларов

Цена нефти превысила 85 долларов

7 часов назад
Соучредитель Microsoft Пол Аллен снова лечится от онкологии

Соучредитель Microsoft Пол Аллен снова лечится от онкологии

4 часа назад
Полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду, футболист нанял частного детектива

Полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду, футболист нанял частного детектива

4 часа назад
Бузову обвиняют в обмане подписчиков в Instagram

Бузову обвиняют в обмане подписчиков в Instagram

7 часов назад
Теннисистка Елена Веснина сообщила о беременности

Теннисистка Елена Веснина сообщила о беременности

7 часов назад
ЗОЖ: топ-10 здоровых регионов России

ЗОЖ: топ-10 здоровых регионов России

17 часов назад
Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

14 часов назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

21 час назад
Любите, девушки, простых романтиков: скандальные разводы футболиста Кержакова

Любите, девушки, простых романтиков: скандальные разводы футболиста Кержакова

5 часов назад
101
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 1 октября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 1 октября 2018 года

6 часов назад
140
Обнаружившая тело экс-супруга Марина Хлебникова попала в больницу с нервным срывом

Обнаружившая тело экс-супруга Марина Хлебникова попала в больницу с нервным срывом

14 часов назад
Футбол России. Александр Зотов

Футбол России. Александр Зотов

4 часа назад
4
Вести в 23:00. Эфир от 1 октября 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 1 октября 2018 года

5 часов назад
162
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 1 октября 2018 года

Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 1 октября 2018 года

5 часов назад
45
Трамп порадовался тому, что является убежденным трезвенником

Трамп порадовался тому, что является убежденным трезвенником

8 часов назад
Беременная модель заявила, что ее похитили люди певца Серова

Беременная модель заявила, что ее похитили люди певца Серова

11 часов назад
Эксперт: на новостройке можно заработать 50% ее цены

Эксперт: на новостройке можно заработать 50% ее цены

14 часов назад
Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

7 часов назад
Барселона отмечает годовщину референдума многотысячной манифестацией

Барселона отмечает годовщину референдума многотысячной манифестацией

7 часов назад
"Московская борзая", второй сезон: пронзительная история со знакомыми героями

"Московская борзая", второй сезон: пронзительная история со знакомыми героями

8 часов назад
Губернатором Окинавы выбран неудобный для Токио и Вашингтона человек

Губернатором Окинавы выбран неудобный для Токио и Вашингтона человек

8 часов назад
Серена Уильямс спела обнаженной для медицинской кампании

Серена Уильямс спела обнаженной для медицинской кампании

9 часов назад
Сбежавшему от властей Киева главному редактору Страны.ua дали убежище в Австрии

Сбежавшему от властей Киева главному редактору Страны.ua дали убежище в Австрии

9 часов назад
Депутаты Госдумы не пойдут на прием в посольство Южной Кореи из-за "Севастополя"

Депутаты Госдумы не пойдут на прием в посольство Южной Кореи из-за "Севастополя"

10 часов назад
В Австралии коала подружилась с домашним псом

В Австралии коала подружилась с домашним псом

10 часов назад
Суд Барнаула оправдал кота, обвиненного в краже электричества на 78 тысяч

Суд Барнаула оправдал кота, обвиненного в краже электричества на 78 тысяч

11 часов назад
В Telegram нашли утечку данных

В Telegram нашли утечку данных

11 часов назад
Борис Джонсон потроллил Терезу Мэй, сфотографировавшись в поле

Борис Джонсон потроллил Терезу Мэй, сфотографировавшись в поле

12 часов назад
Восьмилетняя девочка отбила у налетчиков часть украденных у ее отца денег

Восьмилетняя девочка отбила у налетчиков часть украденных у ее отца денег

12 часов назад
Фото Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами шокировали французов

Фото Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами шокировали французов

12 часов назад
Инженеры научили спутник сбивать космический мусор струёй плазмы из собственного двигателя

Инженеры научили спутник сбивать космический мусор струёй плазмы из собственного двигателя

13 часов назад
В Челябинске американца осудили на 7,5 лет за изготовление детского порно

В Челябинске американца осудили на 7,5 лет за изготовление детского порно

13 часов назад
Сергея Маховикова врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть

Сергея Маховикова врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть

13 часов назад
Момент столкновения маршрутки с четырьмя машинами в Москве попал на видео

Момент столкновения маршрутки с четырьмя машинами в Москве попал на видео

14 часов назад
Дзюба станет капитаном сборной России в ближайших матчах Лиги наций

Дзюба станет капитаном сборной России в ближайших матчах Лиги наций

14 часов назад
Вести.net: В Facebook случился крупнейший логаут

Вести.net: В Facebook случился крупнейший логаут

14 часов назад
Грубые ботинки: 10 самых стильных моделей на все случаи жизни

Грубые ботинки: 10 самых стильных моделей на все случаи жизни

14 часов назад
Мини-гид по наращиванию ресниц

Мини-гид по наращиванию ресниц

14 часов назад
Цены на бензин "заморозили" (но только временно)

Цены на бензин "заморозили" (но только временно)

15 часов назад
Молодых педагогов будут призывать в армию только раз в год

Молодых педагогов будут призывать в армию только раз в год

15 часов назад
Пассажир аэроплана снял на видео аварийную посадку с отказавшим двигателем

Пассажир аэроплана снял на видео аварийную посадку с отказавшим двигателем

16 часов назад
Генпрокуратура: в России не возбуждено ни одного дела за лайки

Генпрокуратура: в России не возбуждено ни одного дела за лайки

16 часов назад
В английской деревне поставили скульптуру разъяренного Трампа и смелой девочки

В английской деревне поставили скульптуру разъяренного Трампа и смелой девочки

16 часов назад
Один из самолетов "Аэрофлота" будет носить имя Кобзона

Один из самолетов "Аэрофлота" будет носить имя Кобзона

16 часов назад
Кремль не будет дискутировать со СМИ по делу Скрипалей

Кремль не будет дискутировать со СМИ по делу Скрипалей

17 часов назад
В московском озере выловили крупную пиранью

В московском озере выловили крупную пиранью

17 часов назад
В Подмосковье поймали пуму, гулявшую по дачам и напавшую на собаку. Видео

В Подмосковье поймали пуму, гулявшую по дачам и напавшую на собаку. Видео

17 часов назад
Есть вопрос: может ли кусок мыла распространять инфекцию

Есть вопрос: может ли кусок мыла распространять инфекцию

18 часов назад
Как собрать деловой гардероб в поездку?

Как собрать деловой гардероб в поездку?

18 часов назад
Покусавшей полицейского из-за бутылки водки предпринимательнице вынесли приговор

Покусавшей полицейского из-за бутылки водки предпринимательнице вынесли приговор

18 часов назад
Британский юмор: дом семейной пары запаковали в розовый пластик

Британский юмор: дом семейной пары запаковали в розовый пластик

18 часов назад