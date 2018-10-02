Крупный пожар в цехе по производству полиэтилена под Новосибирском потушен

В ночь на вторник, 2 октября, пожарным Новосибирска удалось потушить крупный пожар, вспыхнувший в цехе по производству полиэтилена. Общая площадь возгорания составила порядка 2 тысяч квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативно-следственная группа и дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить причину возгорания.

Как уточняется, сообщение о пожаре поступило на пульт поздно вечером в понедельник, 1 октября. По словам очевидцев, возгорание произошло в цехе по производству полиэтилена, расположенном на улице Первомайской в населенном пункте Мочище. Когда на место прибыло первое пожарное подразделение, горела готовая продукция на первом этаже одноэтажного склада. Борьба с огнем осложнялась сильным ветром.

Пожару был присвоен высший ранг. На его тушение были направлены дополнительные силы. Огнеборцам понадобилось более двух часов, чтобы локализовать возгорание. В 00:55 по местному времени (20:55 по времени Москвы) было ликвидировано открытое горение. Пожарные смогли предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания, передает РИА Новости. Всего к тушению возгорания привлекались 97 человек личного состава и 19 единиц специальной техники.

В настоящее время энергетики приступили к восстановлению нарушенного электроснабжения в населенных пунктах региона.