"Монреаль" обменял защитника Рината Валиева в "Калгари"

Клубы Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" и "Калгари Флэймз" в понедельник произвели обмен, в ходе которого команду сменил российский защитник Ринат Валиев.

Как сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ, 24-летний россиянин вместе с защитником Мэттом Таорминой отправился в "Калгари". Вместо них "Монреаль" получил другого защитника Бретта Кулака.

Отметим, что для Валиева "Флэймз" стали уже третьим канадским клубом в карьере. Он был выбран "Торонто" в третьем раунде (№68) драфта-2014. Всего в НХЛ он провел 12 игр и результативными действиями не отметился.