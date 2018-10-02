Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон: Brexit надо отложить

Выход Великобритании из Евросоюза нужно отложить хотя бы на полгода, то есть с марта 2019 года на октябрь. Об этом заявил бывший министр иностранных дел королевства Борис Джонсон.

По его словам, на месте премьер-министра Терезы Мэй он бы поступил именно так, чтобы не спеша добиться преимущества в переговорах с Брюсселем. Они длятся уже больше года и пока не привели к конкретным решениям, напоминает телеканал "Россия 24". В частности, под большим вопросом остается режим торговли с ЕС.

Эта неопределенность уже привела к ряду громких отставок. Из-за несогласия с политикой Мэй в отставку ушли влиятельные консерваторы. В их числе – глава британского МИДа Борис Джонсон и министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис.

Теперь проевропейски настроенные консерваторы призывают Мэй пересмотреть ее взгляды, иначе грозят устроить ей скандальную отставку.