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2 октября 201808:32 Анастасия Саховская

Южная Корея может отпустить "Севастополь" уже сегодня

Судно "Севастополь", которое задержали в Южной Корее, никогда не было в КНДР и не нарушало санкций в отношении Пхеньяна. Об этом заявил российский консул Роман Быков. По его словам, все точки над i должны быть расставлены уже сегодня.

Ситуация с российским сухогрузом вызывает все больше волнений: генконсульство России в Пусане направило письмо в МИД Южной Кореи, туда же за разъяснениями обратились представители компании, которой принадлежит судно. Официально оно не арестовано, но при этом из порта выйти не может. Информация от южнокорейцев очень размытая.

 

"Севастополь" встал на ремонт в Пусане еще в середине августа. И до сих пор находится у причала по невыясненным причинам. По информации генконсульства, министерство морских дел Южной Кореи запретило сухогрузу выход в рейс до поступления неких "последующих указаний". Никаких больше объяснений власти не дают.

"Российская сторона продолжает работу по разрешению данной ситуации. Каких-то других новостей у меня для вас нет на данный момент. Еще в субботу, когда я говорил с капитаном, он сообщил, что судно действительно не было в КНДР. И опять я обратил внимание на то, что это сухогруз, а не нефтеналивной танкер. Соответственно, не мог он в принципе доставлять на территорию КНДР нефтепродукты", — заявил консул Генерального консульства России в Пусане Роман Быков.

Что важно, к тому же выводу пришла южнокорейская комиссия, которая поднималась на борт и запрашивала у экипажа все документы. Это было еще месяц назад сразу после того, как компания-судовладелец "Гудзон", базирующаяся во Владивостоке, попала под санкции США. Американцы заявили, что она якобы поставляет нефть в Северную Корею, и внесли в черный список суда, которые якобы ее перекачивали.

Совершенно неясно, как там оказался грузовой "Севастополь", который предназначен для перевозки контейнеров. Более того, после тщательной проверки южнокорейцы действительно подтвердили, что он "чистый" и никак не связан с КНДР. Однако несколько дней назад в компанию пришло письмо от администрации порта Пусан, где на корейском языке вместо обычно используемого английского было прямо указано, что задержание носит политический характер. Любопытное пояснение есть и в репортаже южнокорейской телекомпании:

"Российский корабль заходил в порты Поханг и Пусан 11 раз в этом году, но до последнего США не выражали никаких опасений. По словам анонимного чиновника правительства Южной Кореи, Сеул проводит тесные консультации с США, как решить эту проблему".

Хотя совершенно очевидно, что решение вопроса зависит от диалога совсем других стран.

Эти санкции США не одобрены Совбезом ООН. Задержание приморского судна из-за подозрений Штатов в России сочли незаконным. Представление уже сделано послу Южной Кореи в России, накануне его вызывали в МИД. Москва потребовала незамедлительно отменить запрет на выход из порта российского сухогруза. По последней информации, южнокорейцы заявили, что все вопросы по судну окончательно решатся сегодня.

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