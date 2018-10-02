На Украине проводница выпихнула пассажира с электронным билетом из тронувшегося поезда

Проводница и начальник поезда Ковель — Москва отказались пустить в вагон пассажиров с приобретенными электронными билетами: причем их демонстрация на экранах смартфонов не произвела должного эффекта на женщин, перегородивших собой тамбур.

Незадолго до инцидента в кассе на вокзале станции Кривин не смогли распечатать злополучные билеты из-за технических проблем, однако уверили оплативших свои поездки пассажиров, что в поезд их должны пропустить без проблем.

Проблемы, однако, возникли: проводница и начальник поезда не вняли словам о том, что билеты приобретены совершенно законным способом, и потребовали подтверждение покупки на бумаге.

Драгоценное время было безвозвратно потеряно, и наиболее активный пассажир попытался забраться в вагон. Состав тронулся, и мужчину, навьюченного сумками, вытолкнули из тамбура под его возмущенные крики. И поезд ушел.

Информация об этом инциденте, случившимся еще 30 сентября, поступила от очевидцев. В настоящее время известно, что мужчина, которого выпихнули из вагона, физически не пострадал.