Руни и Ибрагимович "зажигают" в американской MLS

Английский форвард клуба "Ди Си Юнайтед" и шведские нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" возглавили символическую сборную американской футбольной лиги MLS после очередного игрового тура. Оба европейца забили за свои команды по два гола в матчах регулярного чемпионата.

В минувший уикенд Ибрагимович добился голевого дубля в выигранном матче против канадского "Ванкувер Уайткэпс" (3:0). Руни забил два из пяти голов в ворота другой команды с севера Америки "Монреаль Импэкт" (5:0). Как результат, оба голеадора попали в число 11 лучших игроков недели.

Ибрагимович вообще очень здорово смотрится в играх за "Гэлакси", в 24-х матчах забив 20 голов. Достижения Руни несколько скромнее – 7 голов в 15 встречах, — но он зарекомендовал себя на подыгрыше: англичанин сделал еще 6 голевых передач.