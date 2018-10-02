Утонувший близ Бодайбо вертолет не имел права подниматься в воздух

Задевший линию электропередач и рухнувший в реку Витим недалеко от города Бодайбо вертолет Robinson R44 во вторник подняли на поверхность. Расследованием происшествия, жертвами которого стали пилот и сотрудник артели, занимается МАК и СКР, однако уже известно, что у винтокрылой машины был отозван сертификат летной годности, так что экипаж не имел права поднимать его в воздух.

Трагедия произошла в понедельник около полудня по местному времени примерно в пяти километрах юго-западнее Бодайбо. По предварительной версии, принадлежащий артели старателей "Витим" вертолет зацепил провода проходящей над рекой ЛЭП и рухнул в воду. Шансов спастись у пилота и его пассажира не было — по некоторым данным, они были обезглавлены еще до того, как потерявший хвостовое оперение Robinson со смятой кабиной опустился на глубину пяти метров. Их тела во вторник утром обнаружили и подняли на поверхность прибывшие из Иркутска водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

"Интерфакс" обращает внимание на то, что вертолет с бортовым номером RA-05758 не имел права подниматься в воздух, поскольку еще в июле текущего года Росавиация аннулировала его сертификат летной годности, который изначально был выдан до 4 июля 2020 года.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц".