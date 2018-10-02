Курганский губернатор покидает пост

На новое место работы переходит 57-летний губернатор Курганской области Алексей Кокорин. В связи с этим со 2 октября Кокорин решил сложить с себя губернаторский полномочия.

Информация об отставке размещена на сайте правительства Курганской области, сообщает РИА Новости. Возможно, после губернаторского кресла он займет пост в совете директоров одной из госкорпораций. Кокорин – кандидат экономических наук. В 2015 году стал мастером спорта России по стендовой стрельбе.

Алексей Кокорин был избран главой Курганской области 14 сентября 2014 года. Он получил на выборах губернатора 84,87% голосов избирателей. Полномочия Кокорина должны были истечь только в 2019 году. Курганская область занимает 74 место по социально-экономическому развитию среди российских регионов.

26 сентября 2018 года президент Владимир Путин сменил глав трех регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края.