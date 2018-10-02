Пол Маккартни испортил фото канадских молодоженов

Влюбленная пара из канадского Виннипега пришла в шок, когда увидела во время свадебной фотосессии, что прямо перед ними проезжает на велосипеде сам Пол Маккартни. Легендарный музыкант случайно попал в кадр, чем испортил фото, но не настроение канадцев, сообщает Daily Hive.

Маккартни приехал в Канаду в рамках своего тура "Freshen Up tour" и, по всей видимости, отдыхал между концертами. Внезапно экс-участник The Beatles оказался на пути у молодоженов Дженнифер и Стива.

Пара страшно обрадовалась внезапному визиту знаменитого артиста. Тот с удовольствием сфотографировался с влюбленными.

Ранее сообщалось, что новый альбом Маккартни впервые за 36 лет оказался на верхней строчке чарта Billboard.