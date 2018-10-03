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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 5 минут назад
Ломая стереотипы: найден фрагмент гигантского дерева возрастом более 90 миллионов лет
Более 90 миллионов лет назад на территории современного штата Юта в США пронёсся страшный шторм, смыв гигантское дерево в дельту древней реки. Осадочные породы засыпали часть ствола, которая минерализовалась и превратилась в окаменелость.
Недавно эту окаменелость обнаружили учёные, и оказалось, что находка ломает некоторые существующие представления о древнем лесном покрове.
Палеонтологи из нескольких научных центров США сообщают: судя по найденным фрагментам, дерево было настоящим гигантом. Его высота превышала 50 метров – это вдвое выше, чем показатели современных рекордсменов в том же регионе.
Размеры изученной окаменелости, кстати, тоже внушительны: диаметр составляет 1,8 метра, а длина – 11 метров.
Другой сюрприз заключается в том, что возраст дерева – 90,6 миллиона лет – никак не согласуется с более ранними теориями. Предполагалось, что высокие покрытосеменные (или цветковые) растения, к которым относится древнее дерево, стали частью лесного покрова в Северной Америке на 15 миллионов лет позже.
Изучив находку, специалисты заключили, что дерево принадлежало к роду под названием Paraphyllanthoxylon. Его представители считаются родственниками современных лавровых деревьев.
По словам палеоботаников, это очень редкая и ценная находка. Не так давно было доказано, что покрытосеменные возникли около 234 миллионов лет назад. Однако исследователям удавалось отыскать лишь останки небольших растений из этого отдела, стволы которых в диаметре не превышали десяти сантиметров. Поэтому считалось, что голосеменные растения (в основном хвойные) "не пускали" цветковые в верхний ярус леса, а серьёзная конкуренция между ними началась лишь 75 миллионов лет назад.
Изучение растений туронского яруса осложняется ещё и тем, что в этот период уровень моря был довольно высоким, и большинство отложений "хранится" в воде, а не на суше, поясняют учёные. На сегодняшний день в их распоряжении – менее сотни фрагментов покрытосеменных растений старше 84 миллионов лет.
Авторы работы признаются, что изначально они надеялись отыскать в центральной части Юты следы динозавров. Только увидев окаменелый ствол, специалисты решили, что перед ними останки какого-то хвойного дерева. Но профессиональное любопытство не позволило им отказаться от изучения находки.
Когда фрагменты рассмотрели под микроскопом, стало понятно, что это настоящая сенсация.
"У меня отвисла челюсть, — признался руководитель работы Натан Джуд (Nathan Jud) из Колледжа Уильяма Джуэлла в интервью National Geographic. — Я сразу же понял, что это самое древнее покрытосеменное [растение], диаметр которого превышал метр".
Теперь его команда планирует продолжить изучение той местности, где была найдена окаменелость. Отмечается, что в этом районе учёные уже нашли следы пыльцы и листьев, а также останки животных, включая зуб древней акулы, тазовые кости динозавров, останки древних родственников черепах и крокодилов.
Палеонтологи надеются, что дальнейшие раскопки приведут к новым открытиям, которые помогут понять, как функционировала древняя экосистема и как изменялись её взаимосвязанные части – климат, растительный и животный мир.
"Понимание прошлого – это ключ к управлению будущим. Изучение того, как развивались и изменялись среды в прошлом, учит нас, как лучше подготовиться к будущим изменениям окружающей среды", — заключает соавтор работы Майкл Д'Эмик (Michael D'Emic).
Более подробно об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о другой любопытной находке: в Индии были обнаружены останки древнейшего растения Земли. Кроме того, в янтаре были найдены листья самых древних плотоядных растений.
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