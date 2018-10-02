Первая по финансам: "Барселона" стала клубом-миллиардером

Чемпионы Испании по футболу из клуба "Барселона" объявили итоги финансового года-сезона-2017-2018. Куб из столицы Каталонии первым в мире получил рекордные доходы в размере 1,05 млрд долларов или 914 млн евро. Прибыли клуба составила 12,7 млн долларов.

Официальные представители "Барсы" заявили, что это первый в спортивной истории случай, когда доходы клуба превысили отметку в миллиард долларов. При этом за последние 8 лет прибыль "Барселоны" – 229 млн долларов или 199 млн евро.

На официальном сайте "сине-гранатовых" дается прогноз, что доход следующего финансового года сезона-2018-2019 составит 1,1 млрд долларов или 960 млн евро. Отметка в миллиард евро должна быть превышена "Барсой" в 2021 году.