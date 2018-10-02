В Почаевской лавре призвали верующих встать на защиту монастыря

Десятки миллионов гривен на 50-секундную рекламу агрессивной формы автокефалии. Администрация Порошенко призналась: президент финансировал рекламу раскола церквей из своего кармана. И по обещаниям создателей нашумевшего ролика "Мы — Украина", это только начало. В планах местных телевизионщиков — "оправдывающие" рейдерские захваты церквей видеоклипы. Понимая масштабы происходящего, митрополит Почаевский Владимир попросил верующих духовного единства и "физического" присутствия. Угрозы в адрес Почаевской лавры приходят ежедневно.

Призыв наместника Почаевской лавры как набатный колокол: за помощью и защитой к верующим обращается и владыка Павел из Киево-Печерской лавры. "Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут захваты святынь, мы должны защитить их", — сказал он.

Верующие уже едут и в Почаев, и в Киев. Пока — просто показать, что у канонической Украинской Православной церкви достаточно духа и сил, чтобы защитить храмы и монастыри от раскольников. Молебен — в Мариинском саду в центре Киева.

Чудом никто не пострадал при нападении радикалов на автобус паломников. Верующие ехали в Киев из Ровенской области, когда им перегородили дорогу люди в масках. Нападения на верующих и храмы участились после обещания Константинопольского патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии — этого требует лично президент Порошенко. Он из собственных денег оплачивает рекламу томоса на улицах и в телеэфире.

"Если томос получишь, колбаса будет дешевая, и все проблемы решатся" — не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, — рассуждает митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. — И дьявола никаким томосом не испугаешь и не отгонишь от себя".

Анонсированного решения Константинополя все никак не дождутся и раскольники, адепты киевского лже-патриарха Михаила Денисенко. "Естественно, Киевский патриархат готовится к объявлению автокефалии, — убежден дьякон Свято-Юрьевской парафии УПЦ Киевского патриархата Роман Коляда. — Было бы странно, если бы не готовились. Должен будет пройти объединительный собор, должен будет на этом соборе избран предстоятель, и этот предстоятель получит из рук представителя Вселенского патриархата тот самый томос".

"Это все абсолютные спекуляции, которые не подтверждены никаким официальным документом или официальным заявлением посланников Константинопольского патриархата", — считает в свою очередь глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

Зато остальные поместные церкви заявляют о поддержке канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Второй по чести патриарх — Александрийский: он лично приезжал на Украину, чтобы помолиться о мире и единстве церкви. "Все эти расколы могут привести к кровопролитию, — отмечает предстоятель Александрийской православной церкви, патриарх Феодор II. — Для дьявола это самая великая радость, когда люди между собой разделяются и живут в раздоре. Я сделаю все, насколько хватит мне сил, чтобы известить о состоянии в Украине предстоятелей всех поместных церквей, чтобы Украинская православная церковь оставалась единственной канонической церковью на Украине".

Первоиерархи Польши, Греции, Сербии, Кипра, Грузии, Румынии, Израиля, Сирии и Америки однозначно заявляют, что священники из Стамбула не имели права вторгаться на каноническую территорию Украинской православной церкви. "Пока не завершится процесс консультаций с местными православными патриархами, и пока все это нам не будет до конца понятно, грузинская церковь и святой синод не сможет принять решение о поддержки автокефалии украинской церкви", — подчеркивает ректор Тбилисской духовной академии, настоятель Успенского Сионского кафедрального собора Тбилиси, протопресвитер Георгий Звиададзе.

Раскольники отступать не намерены. Из захваченного в пятницу храма в Богородчанах их пока выгнали, но они везде. Кстати, после нападения раскольников на этот храм неожиданный сигнал пришел из Стамбула: приближенные патриарху Варфоломею священники заявляют, что каждый случай нападения на храмы и угрозы захвата святынь отдаляют перспективу получения томоса. Константинополю, оказывается, не нужны избиения верующих на Украине.