Тема:
Церковный раскол на Украине 27 минут назад
В Почаевской лавре призвали верующих встать на защиту монастыря
Десятки миллионов гривен на 50-секундную рекламу агрессивной формы автокефалии. Администрация Порошенко призналась: президент финансировал рекламу раскола церквей из своего кармана. И по обещаниям создателей нашумевшего ролика "Мы — Украина", это только начало. В планах местных телевизионщиков — "оправдывающие" рейдерские захваты церквей видеоклипы. Понимая масштабы происходящего, митрополит Почаевский Владимир попросил верующих духовного единства и "физического" присутствия. Угрозы в адрес Почаевской лавры приходят ежедневно.
Призыв наместника Почаевской лавры как набатный колокол: за помощью и защитой к верующим обращается и владыка Павел из Киево-Печерской лавры. "Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут захваты святынь, мы должны защитить их", — сказал он.
Верующие уже едут и в Почаев, и в Киев. Пока — просто показать, что у канонической Украинской Православной церкви достаточно духа и сил, чтобы защитить храмы и монастыри от раскольников. Молебен — в Мариинском саду в центре Киева.
Чудом никто не пострадал при нападении радикалов на автобус паломников. Верующие ехали в Киев из Ровенской области, когда им перегородили дорогу люди в масках. Нападения на верующих и храмы участились после обещания Константинопольского патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии — этого требует лично президент Порошенко. Он из собственных денег оплачивает рекламу томоса на улицах и в телеэфире.
"Если томос получишь, колбаса будет дешевая, и все проблемы решатся" — не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, — рассуждает митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. — И дьявола никаким томосом не испугаешь и не отгонишь от себя".
Анонсированного решения Константинополя все никак не дождутся и раскольники, адепты киевского лже-патриарха Михаила Денисенко. "Естественно, Киевский патриархат готовится к объявлению автокефалии, — убежден дьякон Свято-Юрьевской парафии УПЦ Киевского патриархата Роман Коляда. — Было бы странно, если бы не готовились. Должен будет пройти объединительный собор, должен будет на этом соборе избран предстоятель, и этот предстоятель получит из рук представителя Вселенского патриархата тот самый томос".
"Это все абсолютные спекуляции, которые не подтверждены никаким официальным документом или официальным заявлением посланников Константинопольского патриархата", — считает в свою очередь глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.
Зато остальные поместные церкви заявляют о поддержке канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Второй по чести патриарх — Александрийский: он лично приезжал на Украину, чтобы помолиться о мире и единстве церкви. "Все эти расколы могут привести к кровопролитию, — отмечает предстоятель Александрийской православной церкви, патриарх Феодор II. — Для дьявола это самая великая радость, когда люди между собой разделяются и живут в раздоре. Я сделаю все, насколько хватит мне сил, чтобы известить о состоянии в Украине предстоятелей всех поместных церквей, чтобы Украинская православная церковь оставалась единственной канонической церковью на Украине".
Первоиерархи Польши, Греции, Сербии, Кипра, Грузии, Румынии, Израиля, Сирии и Америки однозначно заявляют, что священники из Стамбула не имели права вторгаться на каноническую территорию Украинской православной церкви. "Пока не завершится процесс консультаций с местными православными патриархами, и пока все это нам не будет до конца понятно, грузинская церковь и святой синод не сможет принять решение о поддержки автокефалии украинской церкви", — подчеркивает ректор Тбилисской духовной академии, настоятель Успенского Сионского кафедрального собора Тбилиси, протопресвитер Георгий Звиададзе.
Раскольники отступать не намерены. Из захваченного в пятницу храма в Богородчанах их пока выгнали, но они везде. Кстати, после нападения раскольников на этот храм неожиданный сигнал пришел из Стамбула: приближенные патриарху Варфоломею священники заявляют, что каждый случай нападения на храмы и угрозы захвата святынь отдаляют перспективу получения томоса. Константинополю, оказывается, не нужны избиения верующих на Украине.
Ранее по теме
-
С "воровскими послами" Константинополя мало контактируют даже раскольники2 суток назад
-
Константинополю напомнили, что общение с раскольниками чревато отлучением от Церкви2 суток назад
-
Митрополит Иларион: УПЦ пытаются переименовать, захватить и ликвидировать3 суток назад
-
Автокефалия или рейдерство: украинские радикалы захватили православный храм4 суток назад
-
РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений4 суток назад
-
Взломали двери, избили верующих: на Украине захвачен Свято-Троицкий храм4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Умер народный артист Роман Карцев
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
- Скрипаль не верит, что его отравили по заказу Кремля
- Путин назначил врио губернаторов Курганской и Липецкой областей
- После пожара паром Regina впал в дрейф
Самое читаемое
-
Актера врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Офицера полиции порубило винтом во время торжества. Видео
- Актриса призналась, что сделала аборт от известного музыканта
- Старики исчезли после загадочной сделки с жильем
- Мужчина, жестоко избивший ребенка, может оказаться серийным маньяком
Авто.Вести.Ru
-
Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!
- Первый "живой" обзор новой BMW 3-Series (видео!)
- Новый Skoda Karoq все же решили продавать в России
- Новая "тройка" BMW: больше, легче и М-пакет для России
- Renault Duster получил турбомотор Mercedes
Экономика
-
Минфин РФ: средняя цена нефти Urals в январе-сентябре увеличилась на 40%
- США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения: USMCA вместо NAFTA
- НАФТА 2.0: 10 фактов о новом торговом соглашении
- Глава МВД США выступил с угрозами морской блокады России на Ближнем Востоке
- Иран не намерен снижать добычу нефти из-за санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Может ли кусок мыла распространять инфекцию
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Здоровье сердца и почек, успехи в спорте и похудении: 10 причин есть бананы каждый день
- Вино + шоколад + пиво: диета вашей мечты против воспалений
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- Как и где зарабатывают "новые" московские попрошайки
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Грабители в метро: как не лишиться дорогих гаджетов
- Майнинг за чужой счет: кто крадет электроэнергию у жителей Реутова?
- Посольство Франции открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Шарля Азнавура
- Телеканал CNN позвал в Москву посмотреть на золотую осень
- В Парке Горького открыли исторический вход со стороны Ленинского проспекта
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Нобелевская премия по медицине досталась за изучение "тормозов" иммунной системы
- На Большом адронном коллайдере обнаружены новые элементарные частицы
- Новая иммунотерапевтическая вакцина для борьбы с раком прошла первые клинические испытания
- Инженеры научили спутник сбивать космический мусор струёй плазмы из собственного двигателя
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов