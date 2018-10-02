КХЛ. "Спартак" проиграл дома СКА с крупным счетом

Три матча были сыграны в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Во всех трех победы праздновали гости. В Москве "Спартак" проиграл СКА из Санкт-Петербурга с результатом 0:6.

В Ярославле "Локомотив" принимал "Нефтехимик" из Нижнекамска. Хозяева пропустили первую шайбу на 9 минут после броска Юуосо Пустинена. Но еще до первого перерыва счет стал равным, — это Андрей Локтионов реализовал численное преимущество. Во втором периоде ярославцы вырвались вперед. Снова шайба была заброшена в большинстве, на этот раз Петри Контиолой. Но во втором периоде гости сумели забросить две шайбы – голы на счету Андрея Сергеева и Павла Куликова. В третьем периоде Андрей Сергеев оформил дубль и установил окончательный счет – 2:4. "Нефтехимик" набрал 13 очков и занимает 8 место на Востоке. У "Локомотива" 15 очков, и он идет четвертым в Западной конференции.

В Подольске омский "Авангард" забросил шесть безответных шайб в ворота местного "Витязя". Первый период не предвещал разгрома хозяев и завершился нулевой ничьей. Но во второй 20-минутке Денис Зернов, Илья Михеев и Кирилл Семенов забросили по шайбе в ворота "Витязя". В третьем периоде Максим Чудинов (дважды) и Егор Мартынов довели дело до разгрома – 0:6. У "Авангарда" 24 очка и второе место в Восточной конференции. "Витязь" с 11 очками восьмой на Западе.

"Спартак" уже в первом периоде позволил СКА забросить две шайбы в большинстве. Сначала отличился Павел Дацюк, а затем Александр Дергачев. Во втором периоде счет вырос до 0:3 осле броска Владислава Гаврикова. В третьем периоде хозяева пропустили еще три шайбы – они на счету Ярно Коскиранты, Павла Дацюка и Алексея Кручинина. СКА набрал 19 очков и занимает 3 место на Западе. У "Спартака" 12 очков и 7-я позиция.