Обрушившаяся на Краснодар непогода стала причиной трагедии

Сильный ливень и шквалистый ветер обрушились на Краснодар, в некоторых районах города выпал крупный град. Из-за непогоды на одной из строительных площадок города произошла трагедия: ветер опрокинул высотный башенный кран.

Оператор крана не смог покинуть кабину и от полученных травм скончался на месте, сообщает телеканал "Россия 24". Следственный комитет проверит, как соблюдались правила безопасности на стройплощадке.

По данным МЧС России, в ближайшее время в регионе стихия не успокоится, в акватории Черного моря есть опасность формирования смерчей.