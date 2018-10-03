Комплексы С-300 доставлены на авиабазу Хмеймим

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Россия завершила поставку зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для защиты наших военнослужащих в Сирии. По его словам, система включает в себя 49 единиц техники. Сейчас комплексы разворачиваются.

Компоненты системы, способной поражать любые воздушные цели, доставлены на авиабазу Хмеймим, свидетельствующие об этом видеокадры предоставило Министерство обороны России, сообщает телеканал "Россия 24". Всего в Сирию доставлены четыре пусковых установки. Также значительно усилена система радиоэлектронной борьбы.

Теперь опасные направления контролируются на расстоянии 200 километров. Как отметил Сергей Шойгу, сирийских специалистов научат пользоваться комплексом С-300 в течение трех месяцев. Персонал уже отобран и начал подготовку.