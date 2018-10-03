Смолов и Загитова снялись в ролике, посвященному Году добровольца в России

Футболист московского "Локомотива" Федор Смолов и чемпионка Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приняли участие в съемках мотивирующего ролика. Видео посвящено Году добровольца в России.

Кроме Смолова и Загитовой в ролике снялись певица Валерия, Иосиф Пригожин и другие. Видео призывает убить в себе лень и корысть, помогать другим людям и совершать добрые поступки.

Напомним, что в декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера в России. Целью данного проекта является увеличение количества людей, вовлеченных в активную гражданскую жизнь.